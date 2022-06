V Alžirijo kar 85 slovenskih športnikov

V drugem največjem alžirskem mestu Oran bodo med 25. junijem in 5. julijem 19. sredozemske igre, na katerih bo nastopilo 54 slovenskih športnic in 85 športnikov v 21 športnih panogah, celotna odprava pa bo štela 197 ljudi.

Prvi del odprave, v kateri so bili med drugim namiznoteniški igralci z branilcem zlate medalje Darkom Jorgićem na čelu, rokometaši, vaterpolisti, telovadci, jadralci in balinarji, je na prizorišče srečno prispel že v četrtek zvečer.

Ne pa tudi slovenski novinarji, ki jim alžirske oblasti še niso izdale vizumov, tako kot tudi ne medijem iz nekaterih drugih držav, med drugim zelo številčni delegaciji iz sosednjega Maroka.

Maročani so morali noč na četrtek in tudi večji del dneva preživeti v slabih razmerah na letališču, preden so jih evakuirali v sosednji Tunis. Slovenski predstavniki medijev so se zato raje vrnili z brniškega letališča domov in upajo, da jim bodo oblasti vstopna dovoljenja izdale pred nočjo na ponedeljek. Tedaj bo v Oran poletelo drugo čartersko letalo, na katerem bodo med drugim atleti in plavalci.

Slovenija na zadnjih igrah do 36 medalj

Prejšnje sredozemske igre so bile v Tarragoni v Španiji leta 2018, ko je Slovenija osvojila 36 medalj v 19 od 25 športih panog, v katerih je nastopila. Štiri so bile zlate, dve v namiznem tenisu, po ena pa v balinanju in karateju. Jorgić bo branil naslov posamično in ekipno, v moštvu bo tako kot pred štirimi leti Strelka Živa Dvoršak bo branila bronasto odličje. Foto: Anže Malovrh/STA tudi Deni Kožul, Bojana Tokića bo zamenjal Peter Hribar.

V balinarski reprezentanci ni Aleša Borčnika, prav tako ni karateistke Tjaše Ristić, ki sta bila zmagovalca pred štirimi leti. Prav tako v luči priprav na svetovno prvenstvo prihodnji mesec ne bo atletov Kristjana Čeha in Tine Šutej, ki sta bila srebrna v metu diska in skoku s palico na prejšnjih SI, ter bronaste atletinje Maruše Mišmaš Zrimšek.

Med tistimi, ki bodo branili odličja, bodo strelka Živa Dvoršak (bron), telovadke Tjaša Kysselef (srebro), Teja Belak (bron) in Lucija Hribar (bron), plavalec Peter John Stevens (bron) in judoist David Štarkel (bron).

Omenjenih 36 medalj je statistično več kot na igrah v Mersinu v Turčiji leta 2013. Takrat jih je bilo v slovenskih rokah 35, a kar 13 zlatih.

Zaradi pandemije prestavljene za leto dni

Telovadka Tjaša Kyssselef je na zadnjih sredozemskih igrah osvojila srebrno odličje. Foto: Grega Valančič/Sportida Mlada rokometna reprezentanca bo na SI štela 16 članov, 13 bo vaterpolistov v drugem ekipnem športu, prav tako 13 bo atletov, ki bodo najštevilčnejša posamična panoga. Po deset bo judoistov, kolesarjev in plavalcev, devet strelcev, osem bo košarkarjev v igri 3x3, sedem pa telovadcev.

Preostale udeležence bodo dali lokostrelstvo (6), namizni tenis (6), badminton (4), balinanje (4), jadranje (4), karate (4), tenis (4), taekwondo (3), boks (2), dviganje uteži (2), sabljanje (2) in rokoborba, grško-rimski slog (1). V številnih panogah bodo nastopile zelo močne slovenske ekipe, zato lahko pričakujemo obilno bero vrhunskih dosežkov kot že na preteklih SI.

Tako kot številna druga tekmovanja v zadnjem obdobju so bile tudi SI v Alžiriji zaradi pandemije prestavljene za leto dni, sprva bi morale potekati že lani. Skupno se jih bo udeležilo 3.390 športnikov iz 26 držav, v 24 športnih panogah pa bodo podelili 244 kompletov medalj.

Samostojna Slovenija osvojila že 196 odličij

Brigita Bukovec se lahko v vrhunski karieri pohvali tudi z naslovom sredozemske prvakinje. Foto: Guliverimage Na vrhu preglednice običajno končajo Italijani, tako je bilo 13-krat do zdaj, na drugih prvenstvih so bili prvi Francozi, le v Splitu leta 1979 je bila najuspešnejša nekdanja Jugoslavija. V njej so nastopali tudi Slovenci, ki pod samostojno državo tekmujejo od 12. iger leta 1993 v francoski regiji Languedoc-Roussillon.

Eno od osmih bronastih medalj je tedaj osvojila moška rokometna reprezentanca, kar je bilo prvo odličje v slovenskih ekipnih športnih na večjih tekmovanjih. Bilo je še šest srebrnih medalj, zlate pa so osvojili atletinje Britta Bilač, Brigita Bukovec in Helena Javornik ter strelec Rajmond Debevec.

Odtlej je Slovenija kot samostojna država na tovrstnih tekmovanjih prišla že na 12. mesto med 27 državami po odličjih, skupaj jih je osvojila 195, od tega 49 zlatih, 56 srebrnih in 90 bronastih. V to niso vštete kolajne v nekdanji skupni državi.

Sredozemske igre, ki so v pravi poplavi velikih športnih dogodkov v zadnjem obdobju vse bolj potisnjene v ozadje, pa tudi organizacija je na neprimerljivo slabši ravni kot na večini drugih tekmovanj, bodo dvajseto izvedbo doživele leta 2026 v Tarantu v Italiji.

Neprijetni spomini na Katalonijo

Tudi slovenski športniki si želijo, da bi bila 19. izvedba kljub slabemu začetku vendarle boljša, kot je bila tista na prejšnjih SI pred štirimi leti v Kataloniji. Jorgić je tedaj močno pograjal organizacijsko plat tekmovanja. Namizni tenis so igrali v zastareli košarkarski dvorani v Vallsu, enem od številnih lokalnih prizorišč iger, kjer je temperatura v prostoru brez klimatske naprave dosegla tudi več kot 30 stopinj Celzija.

Zadnje sredozemske igre so bile leta 2018 v Španiji. Foto: Simon Kavčič

"Nekateri se morajo zamisliti zaradi športnikov. Ne morem drugače, kot da se spomnim izjave gospoda Veselina Vujovića v rokometu, da naš šport vodijo idioti. Videli ste, Francoz je omedlel ... Nehumane razmere so, junija igrati v dvorani brez klime, igra se od jutra do večera. Fantje niso mogli zdržati," je pred štirimi leti povedal Jorgić.