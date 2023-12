Kje in kdaj boste lahko spremljali prireditev Športnik leta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh Foto: Grega Valančič/Sportida

Tedaj bodo znani nasledniki atleta Kristjana Čeha, smučarske skakalke Urše Bogataj in mešane ekipe v smučarskih skokih, ki so bili najboljši leta 2022.

Za najobetavnejšo mlado športno osebnost je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani izbrana golfistka Pia Babnik, nagrado za fair play sta dobili biatlonki Polona Klemenčič in Ula Hafner.

Čeh, svetovni prvak, evropski podprvak in zmagovalec diamantne lige v metu diska, je dobil 174 točk in ugnal Tadeja Pogačarja (141), najboljšega kolesarja na svetovni lestvici, tretji je bil alpski smučar Žan Kranjec (119), srebrni veleslalomist z olimpijskih iger.

Urša Bogataj je prejela 231 točk za dve zlati kolajni na OI v Pekingu (posamezno in na mešani ekipni tekmi), tretja je bila v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Urša Bogataj je lani prejela 231 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

V glasovanju ji je sledila Janja Garnbret (219), trikratna evropska prvakinja v športnem plezanju in zmagovalka svetovnega pokala. Tretja je bila še druga smučarska skakalka Nika Križnar (85) za bron na OI med posameznicami in zlato na mešani ekipni tekmi ter drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala

Na mešani ekipni tekmi sta na OI poleg Nike Križnar in Urše Bogataj skakala tudi Peter Prevc in Timi Zajc, z 61 glasovi je četverica postala ekipa leta.

Na letošnji prireditvi bo tudi predsednik slovenske vlade

Na letošnji prireditvi, ki se je bo udeležil tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, se bodo spomnili tudi velikanov pred in po razglasitvi samostojne Slovenije, med katerimi bodo številni dobitniki olimpijskih medalj, ki še niso dobili Bloudkove nagrade.

Najvišja državna priznanja za šport bodo poslej dobili po nedavni spremembi zakonodaje, ki jo je državni zbor potrdil z vsemi glasovi navzočih poslancev. Omenjene športne legende bodo letošnji podeljevalci.

Kdo bo vodil prireditev?

Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športni novinar Anže Bašelj ter voditeljica in pevka Flora Ema Lotrič. Plesno-glasbeno bo dogodek dopolnil Bolero in njegove tri velike skupine, ki so v zadnjih letih osvajale svetovne ter evropske naslove.

Prvaki za prvake, ki jih bo z orglami na oder povabil organist in čembalist Tomaž Sevšek Šramel. Režiser je Jaka Krivec ob pomoči Roka Škodlarja, scenograf Ivo Koritnik, za video vsebine bo skrbela Stella Ivšek.

Priznanja DŠNS za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je Luka Tratnik. DŠNS bo prireditev tudi letos organiziral z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, velike statue, plakete pa bodo dobili trenerji teh športnikov.

Preberite še: