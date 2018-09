Olimpijskemu prvaku zaradi spolnih zlorab dosmrtni suspenz

Kot poroča dnevnik Houston Chronicle, je športnik obtožen, da je imel leta 2000 spolne odnose s 14-letno osebo, h kateri je pristopil, ko je imela komaj deset let. Poleg tega sta Steven Lopez in njegov brat Jean Lopez vpletena še v eno afero spolne narave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številni nekdanji taekwondojisti, ki jih je treniral Jean Lopez, so proti ameriški zvezi za taekwondo in olimpijskemu komiteju (USOC) maja vložili tožbo, v kateri Jeana Lopeza bremenijo, da je ob koncu devetdesetih let in začetku 2000, ko je bil v vodstvu ekipe ZDA, zlorabljal tekmovalce. V tožbi med drugim piše, da "športniki niso imeli druge izbire, kot da popustijo spolnim zahtevam bratov Lopez, sicer bi jih izključila iz reprezentance".

Nassar je bil zaradi zlorab, ki segajo v 90. leta prejšnjega stoletja, letos obsojen na tri zaporne kazni in bo ostal za zapahi do konca življenja. Foto: Reuters

Nassar do smrti za zapahi

Ta afera sledi škandalu Nassar, ko je zdravnik ameriške ženske gimnastične reprezentance, najuspešnejše na svetu, dolga leta zlorabljal mlada dekleta pod pretvezo zdravniških pregledov. Štiriinpetdesetletni Nassar je bil zaradi zlorab, ki segajo v 90. leta prejšnjega stoletja, letos obsojen na tri zaporne kazni in bo ostal za zapahi do konca življenja.

