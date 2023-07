Špela Perše v Fukuoki 23. na petkilometrski razdalji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z uvrstitvijo danes nikakor nisem zadovoljna, saj sem prepričana, da lahko pokažem več. A razmere so bile zame res težke. Voda je imela že zjutraj več kot 28 stopinj Celzija, kasneje se je še bolj ogrela in plavanja v tako topli vodi nisem vajena. V takih razmerah še nikoli nisem dosegla vidnih rezultatov," je za STA povedala članica radovljiškega kluba.

"Na tekmi sem sicer dobro začela, tudi pred tekmo sem se počutila dobro in bila blizu deseterice. A v drugi polovici tekme mi je v teh razmerah začelo zmanjkovati moči," je še povedala plavalka, ki bo naslednje proste dni izkoristila tudi za pisanje magistrske naloge na biotehniški fakulteti.

A premor bo kratek. Varovanka trenerja Alena Kramarja je bila na desetkilometrski olimpijski razdalji 21. in že po nekaj tednih jo čakajo priprave na naslednje SP, ki bo že februarja prihodnje leto v Dohi. Tam se bo delil levji delež vozovnic za olimpijske igre v Parizu.

Prva zvezdnica daljinskega plavanja v Momochi Seaside Parku pred obalo Fukuoke pa je 26-letna Leonnie Beck. Ta je sobotni zmagi na deset kilometrov danes dodala še zmago na polovični razdalji. V finišu je dokazala, da je trenutno najmočnejša v zaključku tekem.

"Nisem si mislila, da lahko zmagam še drugič. Na desetkilometrski tekmi je bilo izredno težko, saj so bila na voljo le tri mesta, ki so že pomenila uvrstitev na olimpijske igre. Pritisk je bil velik, a danes je spet šlo," je po zmagi za nemško tiskovno agencijo dpa povedala plavalka, ki živi in trenira v Italiji.

Tudi v moški konkurenci je eden od zvezdnikov tega športa, Nemec Florian Wellbrock, osvojil še drugo zlato v Fukuoki in ubranil naslov iz Budimpešte 2022.

Nemec napoveduje boj za odličja tudi prihodnji teden, ko se bo v Fukuoki začel bazenski del tekmovanja v plavanju, kjer bo nastopil na 800 in 1.500 metrov prosto.

