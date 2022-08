Špela Perše do svoje najboljše uvrstitve na EP

Slovenska daljinska plavalka Špela Perše je olimpijsko razdaljo preplavala v času 2;06:10,8, kar je v zahtevnih pogojih zadostovalo za 14. mesto. S časom 2;01:13,4 je zmagala Nemka Leonie Antonia Beck. V moški konkurenci je slavil Italijan Domenico Acerenca (1:50,:33,6) .

"Danes so bili pogoji še slabši kot včeraj na pet kilometrov, saj so bili valovi res neugodni. Dirka je potekala zelo hitro. Špela je do sredine četrtega kroga držala stik z vodilno skupino, potem pa ga je izgubila in do konca plavala sama. Glede na to, da je konec julija prebolela kar hudo obliko bolezni covid-19, je 14. mesto res vrhunska uvrstitev. Zdaj pa nekaj dopusta in potem načrti za sezono 2022/2023, v kateri se bodo že delile vstopnice za OI v Pariz," je nastop Peršetove, ki je vknjižila svojo najboljšo uvrstitev na EP do zdaj, ocenil trener Alen Kramer.