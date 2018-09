Slovenski judoisti na svetovno prvenstvo v močni postavi, Žgank pod drugim imenom

Slovenske barve bodo v Bakuju branili Maruša Štangar (do 48 kg), Petra Nareks (do 52 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Tina Trstenjak, Andreja Leški (do 63 kg), Klara Apotekar (do 78 kg) in Ana Velenšek (nad 78 kg) v ženski ter David Štarkel, Matjaž Trbovc (oba do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak (do 73 kg), David Kukovica (do 90 kg) in Vito Dragić (nad 100 kg) v moški konkurenci.

Glede na dosežke na največjih tekmovanjih pa bi bil spisek lahko še daljši, saj zaradi poškodb manjkata Anja Štangar in Andraž Jereb ter dolgoletna reprezentantka Anka Pogačnik, ki se je po poškodbi sicer vrnila, a s formo ni povsem prepričala svojega trenerja Marjan Fabjana.

Ta se je s svojimi varovankami že veselil kolajn v Bakuju, ki je pred tremi leti v sklopu premiernih evropskih iger gostil tudi judoistično evropsko prvenstvo. Tokrat bo tekmovanje v drugi dvorani, tisti, v kateri je Sašo Bertoncelj Sloveniji pritelovadil edino zlato kolajno na takratnih igrah. V ekipi manjka tudi svetovni podprvak Mihael Žgank, ki bo tokrat pod imenom Mikhail Ozerler branil barve Turčije.

Mihael Žgank, ki je prestopil v turško reprezentanco, bo nastopil z imenom Mikhail Ozerler. Foto: Osebni arhiv

"Reprezentanca je res številna, selekcijo pa smo naredili na osnovi izidov na grad prixih in grand slamih, kjer so vsi tekmovalci že posegali po stopničkah," je velikost odprave razložil Fabjan, o pričakovanjih pa dodal, da so se tekmovalci pripravljali individualno, veliko tudi v tujini.

"Vem, da se bodo vsi borili po najboljših močeh, kako so pripravljeni, pa se bo videlo na dan tekme." Fabjan se je izognil napovedi o kolajnah, saj je prepričan, da bi s tem tekmovalce le dodatno obremenil, čeprav imajo slovenski borci po ducatu kolajn na SP tudi s tem bremenom že veliko izkušenj.

Na spisku potnikov za SP je največje presenečenje 36-letna Petra Nareks. Gre za tekmovalko, ki je leta 2002 na domačem evropskem prvenstvu v Mariboru samostojni Sloveniji priborila prvo kolajno na velikih tekmovanjih, pred desetimi leti v Lizboni pa je zadnjič stopila na zmagovalni oder najboljših evropskih bork.

"Prvenstvo ni bilo v načrtu, potem ko je zaradi poškodbe nastop odpovedala Anja Štangar pa sva se s trenerjem dogovorila, da nastopim in da zasedemo tudi to kategorijo. Bolj kot na izid se bom skoncentrirala na dobro borbo in upam, da bom prav to pokazala v Bakuju," pravi Nareksova, ki po številnih poškodbah dolgoročnih načrtov ne dela.

Tina Trstenjak ne želi napovedovati odličja. "Želim si dobrih nastopov," pravi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvi favorit za odličje v slovenski vrsti ostaja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki kot vselej poudarja, da zaupa svojemu trenerju Fabjanu, da jo je tudi tokrat dobro pripravil za tekmo.

"Ne smem prehitevati, ampak moram ostati osredotočena na nasprotnice. Grem iz borbe v borbo, želim si dobre nastope, in če mi bo to uspelo, tudi izid ne bo izostal. Enako željo pa imajo prav vse tekmovalke," pravi borka celjskega Sankakuja.

Druga v vrsti tekmovalk z visokimi cilji je zanesljivo Ana Velenšek, bronasta z olimpijskih iger v Riu de Janeiru, ki se je dokončno uveljavila v zanjo še vedno novi najtežji kategoriji, zanesljivo pa glede na dosežke izstopata tudi Andreja Leški in Klara Apotekar, preseneti lahko še katera od slovenskih tekmovalk.

Prvo ime v slovenski moški vrsti je Adrian Gomboc, aktualni evropski prvak. Foto: Stanko Gruden, STA

V moški vrsti je prvo ime aktualni evropski prvak Adrian Gomboc, ki je celjsko sredino zamenjal za ljubljansko, kjer je začel delati pod okriljem dolgoletnega reprezentančnega in klubskega sotekmovalca iz Sankakuja Roka Drakšiča.

"Za mano je veliko mednarodnih priprav pa tudi višinske na Rogli. Letos sem bil na prvi veliki tekmi sezone že uspešen, z enako miselnostjo se bom zdaj lotil druge. Medaljo je sicer nehvaležno napovedovati, a kot vsak vrhunski športnik si jo seveda želim, tekma pa bo pokazala, kje sem."

Na presenečenje odkrito cilja tudi Martin Hojak: "Fizično sem pripravljen kot še nikoli in imam izredno motivacijo, ki mi je kdaj na preteklih tekmah manjkala.

Mešano ekipno tekmo bodo izpustili

Slovenija pa se ne bo predstavila zadnji dan v novi olimpijski disciplini - mešani ekipni tekmi. "Tam bi nastopili, če bi se pokazalo, da smo konkurenčni za odličje. Ko bomo tako pripravljeni, bomo tudi nastopili, tako pa nam v posameznih kategorijah manjka nekaj borcev," je to razložil Fabjan, ki se že osredotoča na kvalifikacijske tekme olimpijske igre v Tokiu 2020, zato tekmovalcev v lažjih težnostnih kategorijah ne bo pustil čakati v Azerbajdžanu do konca prvenstva, ampak se bodo predčasno vrnili na treninge v domače okolje.