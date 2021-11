Slovenski balinar izenačil svetovni rekord

Na dvoboju 4. kroga balinarske Super lige med Velenje Premogovnikom in Ilirsko Bistrico je gostujoči balinar Martin Zdauc v hitrostnem zbijanju brez zgrešenega meta zadel 51 krogel in s tem izenačil svetovni rekord ter postavil nov državni rekord v tej disciplini. Za nameček je slavil tudi v dveh igrah dvojic in pomagal Ilirski Bistrici do gostujoče zmage s 17:9.

Drugi rekordni dosežek pa je pripadel balinarju Postojne Mitji Kraglju, ki je v natančnem zbijanju s 34 točkami postavil nov državni rekord, njegova zasedba pa je proti gostom iz prestolnice prišla do prve zmage v sezoni (18:8). Trata in Marjetica sta se razšla brez zmagovalca (13:13), z enakim rezultatom pa se je končal tudi obračun med Agrochem Hrastom in Skalo (13:13). Na lestvici vodi Trata (7 točk), sledita Agrochem Hrast (5 - tekma manj) in Ilirska Bistrica (4 - tekma manj).