Slovenske telovadke neobremenjene po čim višja mesta

Belakova na začetku sezone ni posegala po najvišjih mestih, kot je bilo to pri njej v navadi v zadnjih sezonah. Imela je težave s poškodbami, ki jih je zdaj omejila, v zadnjih dveh tednih pa zelo dobro trenirala.

Belakova se ne obremenjuje

"Začetek sezone je bil dosti slab, imela sem veliko težav z nogo, ki so se z blokado umirile. Upam, da čim dlje zdrži. Dva tedna sem zelo dobro trenirala, razen zadnjih nekaj dni, ko sem bila malo bolna. V soboto sem imela doma pregledno tekmo, oba skoka sem naredila zelo dobro, tudi novega sem skočila. Upam, da mi tudi tu uspe, s preostalimi stvarmi pa se ne obremenjujem," razmišlja Belakova.

V zadnjih letih je bila redna udeleženka finalov na EP, a tega letos ne postavlja za glavni cilj. "Nočem se obremenjevati. Najprej si želim, da bi sploh skočila. Zadnje čase preveč padam ob doskokih. Veliko bolj pomembno je, da naredim oba skoka. Vemo tudi, da imam dovolj težke skoke. Če naredim, bo prišel finale, ampak s tem se nočem obremenjevati," poudarja.

Foto: Vid Ponikvar

EP je vmesna postaja

EP jemlje kot vmesni cilj na poti do končnega - to je jesensko SP, ko se bodo delile olimpijske vozovnice. "Vseeno si želim finala. V njem sem bila petkrat, zakaj ne bi bila še šestič. Če mi ne uspe, bom malo razočarana. Kljub poškodbam in vsem težavam," je sklenila 24-letna Ljubljančanka, ki je bila do zdaj na EP najboljša četrta, in sicer leta 2013 v Moskvi.

Brez finala na EP je do zdaj še Kysselefova. Ta se ji je v zadnjih letih vselej izmuznil za las, zato je njena velika želja, da ji tokrat uspe. Še pred tem pa mora narediti skoka, kot je treba, pravi. "To je glavno za finale. Najprej moram dobro trenirati, da bodo skoki, kot morajo biti. Če bo finale, bo cilj izpolnjen. Ne bom razočarana, če bom naredila skoka v 'nulo'," je povedala Kysselefova.

Petindvajsetletnica ima na Poljskem dva cilja. Drugi je uspešen nastop v mnogoboju, prek katerega si želi priboriti mesto na junijskih evropskih igrah v Minsku.

"Videla sem priložnost, za mnogoboj nimam pričakovanj, ni nuja. Nisem veliko trenirala na drugih orodjih. Pred dvema tednoma sem se o tem začela pogovarjati s trenerjem. Zadnji teden sem še zbolela. S tem se nočem obremenjevati, preskok je glaven," poudarja Kysselefova, ki pa jo malenkost skrbi dejstvo, da bo na svojem glavnem orodju nastopila povsem ob koncu, zato ne ve, kako se bo na vse skupaj odzvalo telo.

Foto: Vid Ponikvar

Adela Šajn: Upam, da se bo izšlo

Najstarejša članica slovenske ekipe Šajnova je pred dobrima dvema tednoma nase opozorila s četrtim mestom na svetovnem pokalu v Dohi, zato je na treningih pred EP trenirala še bolj motivirana.

"V zadnjem času, ko sem se tudi telesno pripravila bolje po lanskih hudih težavah z boleznijo, ko sem že nekaj časa mislila, da bom morala končati kariero, so se stvari odvile v želeno smer. To ti da dodatno motivacijo, samozavest. Dobro sem trenirala, nimam občutka, da si nalagam kakšen dodaten pritisk. Človek je pomirjen, če si dokaže, da lahko. Upam, da se bo izšlo tako kot si želim," pravi 28-letnica, ki bo nastopila tudi na parterju.

"Sem ena od športnic, ki noče razmišljati in govoriti na glas o rezultatih. Nevede si s tem ustvarjaš pritisk. Če pokažem to, kar znam, se bo pokazalo na oceni. Lahko me pripelje zelo visoko. Pustimo se presenetiti," dodaja Šajnova, leta 2008 udeleženka olimpijskih iger v Pekingu.