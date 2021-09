Slovenci v Italiji do drugega mesta

Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede se s turnirja srebrne lige narodov vrača z drugim mestom. Naši odbojkarji so v Campobassu zabeležili zmage proti Italiji, Turčiji in Poljski, klonili pa so le proti Madžarski.

Za konec srebrne lige narodov se je naša reprezentanca srečala še s Poljsko. Tretjo zmago na turnirju so si priigrali potem, ko so slavili s 25:18, 25:15 in 25:19. Pomočnik selektorja Branko Mihorko, ki je v odsotnosti Simona Božiča vodil reprezentanco, po koncu tekmovanja ni skrival zadovoljstva. "Fante bi rad pohvalil za pristop k igri na vseh štirih tekmah. Zadovoljen sem s tem, kar so prikazali, predvsem pa je zelo pomembno, da so iz tekme v tekmo igrali bolje in napredovali v igri. Fantje so tekom turnirja pokazali, da lahko igrajo na zelo visoki ravni. Žal se nam v igri še pojavljajo nihanja in to bomo morali odpraviti na treningih, ki nas še čakajo pred evropskim prvenstvom."

Slovenske odbojkarje zdaj čaka nekaj počitka, nato pa bodo na vrsti intenzivne priprave na evropsko prvenstvo, ki ga bo od 17. do 23. oktobra gostil turški Kemer.