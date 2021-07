Slovencem dve zlati medalji na EP v ju-jitsuju

Slovenski borci Tim Toplak ter Sara Besal in Tina Pelc so na evropskem prvenstvu v ju-jitsuju v nemškem Maintalu osvojili zlati medalji. Toplak je zmagal v borbah v kategoriji do 69 kg, Sara Besal in Tina Pelc pa v kategoriji ženskih dvojic.

Toplak je naslovu svetovnega prvaka iz leta 2019 tako dodal še drugo zlato odličje na evropskih prvenstvih, prvo je dobil leta 2017. V finalu je na letošnjem EP premagal Rusa Dmitrija Bešeneca.

Poleg dobitnikov zlatih odličij so Slovenijo v Maintalu v borbah predstavljali še Benjamin Pirnat v kategoriji do 69 kg, Vid Belič v kategoriji do 85 kg in Lovro Divjak (do 94 kg), ki so tekmovanja končali na sedmih mestih.