Simone Biles se po letu in pol vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovita ameriška telovadka Simone Biles se po 18-mesečnem premoru vrača na veliko sceno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Štiriindvajsetletna Bilesova bo prvič nastopila 22. maja v Indianapolisu, to tekmovanje pa bo izkoristila kot pripravo za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah med 24. julijem in 8. avgustom v Tokiu.

Američanka velja za eno najboljših tekmovalk vseh časov v športni gimnastiki. V polnem sijaju je zablestela na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016, kjer je osvojila pet kolajn, od tega štiri zlatega leska. Najboljša je bila v mnogoboju ter v ekipni konkurenci, na posamičnih orodjih je slavila na parterju in preskoku, medtem ko je na gredi osvojila bronasto odličje.

Po številu medalj v na tretjem mestu večne lestvice

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih v Antwerpnu 2013, Nanningu 2014, Glasgowu 2015, Dohi 2018 in Stuttgartu 2019 je osvojila 25 kolajn, od tega 19 zlatih ter po tri srebrne in bronaste.

Na večni lestvici najuspešnejših tekmovalcev in tekmovalk v športni gimnastiki, če se upoštevajo nastopi na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, sta od Američanke boljša le Belorus Vitalij Šerbo in Rusinja Larisa Latinina. Prvi je na velikih tekmovanjih skupno osvojil 33, druga 32 kolajn, Bilesova pa 30 odličij.

Ob tem kaže omeniti, da bo na omenjenem tekmovanju v Indianapolisu znova nastopila tudi 32-letna ameriška telovadka Chellsie Memmel, ki se je upokojila leta 2012.

Preberite še: