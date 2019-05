Še malo in začelo se bo zares

Na prizorišču v Pauju, ki je slovenski ekipi doslej že prinesel kar nekaj velikih uspehov, se jutri začenja evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na isti progi je leta 2017 potekalo svetovno prvenstvo v slalomu in sprintu na divjih vodah, še prej pa tudi tekme svetovnega pokala. Pred dvema letoma so tu slavili tako spustaši kot slalomisti. Benjamin Savšek si je med kanuisti namreč priveslal naslov svetovnega prvaka, Peter Kauzer je bil med kajakaši tretji, na stopničke pa je prišla tudi ekipa kajakašev.

Foto: Nina Jelenc

Zaradi lanskega uspeha bodo nastopili štirje slovenski kajakaši

Peter Kauzer je v Francijo tokrat pripotoval kot branilec naslova evropskega prvaka, ki si ga je lani priveslal v Pragi. Zaradi lanskoletnega uspeha bo imela Slovenija v moškem kajaku pravico nastopiti s štirimi kajakaši, saj je evropska kajakaška zveza v letošnji sezoni uvedla novost, ki dovoljuje nastop branilcem naslova evropskega prvaka, ne glede na razplet domačih izbirnih tekem.

Kauzer, ki je v Pauju, kot rečeno, osvajal kolajne na SP in tekmah svetovnega pokala, je povedal: "Zaradi tega si lahko bolj sproščen. Res je, znova bom napadal naslov evropskega prvaka, na progi, ki mi je zelo zelo všeč. Sicer so konfiguracijo nekoliko spremenili. Zmeraj sem se tu dobro počutil in užival. Važno je, da se dobro počutim in da uživam v čolnu. Vemo pa, da je slalom zelo nepredvidljiv šport, malo je odvisno od forme in malo od dnevne sreče. Upam, da bo vse to na moji strani in da bom pokazal takšne vožnje kot jih znam."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Poleg Kauzerja bodo v kajaku veslali še Niko Testen, Martin Srabotnik in Žan Jakše. V konkurenci kajakašic bodo slovenske barve zastopale Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak, med kanuistkami Alja Kozorog, Lea Novak in Eva Alina Hočevar, med kanuisti pa svetovni prvak iz sezone 2017 Benjamin Savšek, lanskoletni durgouvrščeni kanuist v skupnem seštevku svetovnega pokala Luka Božič ter Anže Berčič.

V četrtek bodo na sporedu prve tekme. Na progo se bodo v kvalifikacijah podale kajakašice in kanuisti. V petek sledijo kvalifikacije kajakašev in kanuistk, v popoldanskem delu programa pa še ekipne tekme. V soboto in nedeljo bodo na vrsti posamične preizkušnje, in sicer v soboto polfinale in finale kanuistov in kajakašic, v nedeljo pa še polfinale in finale kanuistk in kajakašev.

SLOVENSKA EKIPA: K1M: Peter Kauzer, Niko Testen, Martin Srabotnik, Žan Jakše K1Ž: Eva Terčelj, Urša Kragelj, Ajda Novak C1M: Luka Božič, Benjamin Savšek, Anže Berčič C1Ž: Alja Kozorog, Lea Novak, Eva Alina Hočevar