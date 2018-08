Sara Isaković znova v tekmovalnem bazenu. Pri 30 letih že med veterani. #foto

Vse do petka, 7. septembra 2018, bo na prizoriščih v Kranju, Kamniku, na Jesenicah in Bledu potekalo evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih. V plavanju, vaterpolu, sinhronem in daljinskem plavanju ter skokih v vodo bo nastopilo kar 4717 tekmovalcev, od tega 128 Slovencev. Naskok na medaljo je odkrito napovedala štafeta v postavi Sara Isaković, Tanja Blatnik, Matjaž Markič in Sandi Murovec.

"Nisem si mislila, da bom še kdaj sodelovala na novinarski konferenci, je pa lepo srečati stare obraze," je zbrane na predstavitvi evropskega veteranskega prvenstva v vodnih športih v Kranju nagovorila Sara Isaković, edina slovenska plavalka z olimpijsko medaljo, ki bo med veterani nastopila v štafeti.

"Moj nastop na prvenstvu bo predvsem simbolične narave," pravi 30-letna Isakovićeva, ki si ne želi nalagati prevelikega rezultatskega bremena. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Z ekipo smo tukaj predvsem zato, da promoviramo zdrav način življenja in prvenstvo, meni pa veliko pomeni to, da se pojavljam v svojem rojstnem kraju in mestu, kjer sem začela svojo plavalno kariero. Moj nastop je predvsem simbolične narave," se je nastopa v mešani štafeti dotaknila 30-letna olimpijka, hkrati pa se na hitro otresla rezultatskega bremena.

V štafeti 4 x 50, kjer bo plavala delfin, in 4 x 50 prosto bo Isakovićeva nastopila v družbi nekdanje reprezentantke Tanje Blatnik, nekdanjega evropskega rekorderja Matjaža Markiča in smučarskega učitelja in demonstratorja, po izobrazbi sicer arhitekta, Sandija Murovca, ki se je od vseh štirih členov štafete najbolj moral transformirati za vadbo v drugem agregatnem stanju. Vse življenje je namreč bolj vajen snega.

Ideja o štafetnem nastopu se je Murovcu porodila na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ideja o štafeti se je rodila v olimpijskem Riu

Prav Murovcu, ki je tako kot Blatnikova nastopil že na veteranskih igrah leta 2007, ki jih je prav tako gostil Kranj, se je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 porodila ideja o štafetnem nastopu.

Blatnikova, ki pravi, da od zadnjega prvenstva ni resno trenirala, od konca njene kariere pa je minilo že 20 let, in Isakovićeva sta takoj pristali na predlog, Markič, ki danes na novinarski predstavitvi tekmovanja ni bil prisoten, pa je menda povabilo počaščen sprejel.

Še vedno si pomnaga z vizualizacijo, učenje metod vizualizacije pa je danes tudi njeno področje delovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sara si (še vedno) pomaga z vizualizacijo

Vsi členi štafetne verige za zdaj trenirajo posebej, največji motivator in navdih pa jim je prav Murovec, sta priznali dekleti. Sara si tako kot že v času kariere in zdaj v drugi poslovni karieri pomaga z vizualizacijo, a tudi, ko sta kolega želela iz nje izvleči podatek, na katero mesto se bodo zavihteli, tega na glas še ni želela deliti z javnostjo.

Vse bo jasno v torek, 4. septembra, ob 17. uri, je dejala nekdanja plavalka z Bleda, ki je bazen bolj redno začela obiskovati že lani, ko je zaradi službenih obveznosti živela na Norveškem. Vsi štirje bodo nastopili še 6. septembra na tekmi 4 x 50 prosto.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Med veterani že na Norveškem

"Kot rekreativka sem obiskovala bazen v Oslu in tam me je trener njihove master ekipe povabil, naj se pridružim veteranski ekipi. Trikrat tedensko sem preplavala po pet, šest kilometrov in bila sem res odlično pripravljena. Morda bolj, kot sem danes," je o svojih veteranskih plavalnih začetkih spregovorila Isakovićeva, ki računa, da to ne bo njen zadnji nastop med veterani - "Morda se vidimo na mojih 200 m kravl" -, pa čeprav se to, glede na to, da šteje šele 30 pomladi, to res čudno sliši. Pogoj za nastop v veteranski kategoriji med plavalci je starost nad 25 let in vsaj eno leto po koncu kariere.

Na prvenstvu bosta nastopili tudi dve slovenski vaterpolo ekipi. V tisti nad 60 let bo pri svojih 81 letih nastopil tudi znani kranjski zdravnik Milivoje Veličković Perat. Foto: Grega Valančič/Sportida

128 slovenskih tekmovalcev v množici 4714 športnikov veteranov

Slovenci bodo nastopili tudi v vaterpolu, dva predstavnika imamo tudi v skokih v vodo (tekmovanje bo potekalo na jeseniškem bazen), glavni adut za medaljo pa ima Slovenija predvsem v že omenjeni plavalni štafeti.

Številke o udeležbi: Vseh udeležencev: 4717 tekmovalcev iz 41 držav Plavanje: 2809 Daljinsko plavanje: 1123 Vaterpolo: 947 iz 66 ekip, tudi 8 ženskih ekip, kar je rekord v številu udeleženk na tekmovanjih v vaterpolu Sinhrono plavanje: 218 Skoki v vodo: 79

Župan Kranja Boštjan Trilar (skrajno levo) v prvenstvu vidi ogromen turistični potencial. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velika priložnost za kranjski turizem

Kranjski župan Boštjan Trilar je pohvalil celoten projekt in izpostavil pozitiven učinek prvenstva na turizem v Kranju in okolici. "Na prvenstvu bo nastopilo 4714 tekmovalcev iz 41 držav. Pričakujemo, da bodo na Gorenjskem ustvarili 35 tisoč nočitev, od tega Kranj 12 tisoč, kar je kar 20 odstotkov nočitev, ki jih Kranj običajno ustvari v celotnem letu. To je res velika priložnost za vse, ki se v Kranju ukvarjajo s turizmom in gostinstvom," se je smejalo županu.

Kos: Najbolj številčna športna udeležba na slovenskih tleh

Tudi podpredsednik Plavalne zveze Slovenije Miran Kos je ocenil, da prvenstvo predstavlja izjemen tekmovalni dogodek. Predvideva celo, da gre po številu udeležencev za največje tekmovanje, kar jih je kadarkoli gostila Slovenija. Letošnje evropsko veteransko prvenstvo prvič gosti vseh pet vodnih športov v eni državi.

Generalni sekretar organizacijskega odbora evropskega veteranskega prvenstva Tim Farčnik si želi, da bi Slovenija dihala s prvenstvom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želja organizatorja: Da bi Slovenija dihala z dogodkom

Generalni sekretar organizacijskega odbora evropskega veteranskega prvenstva Tim Farčnik je povedal, da pri organizaciji zahtevnega dogodka, ki povezuje pet plavalnih disciplin na štirih lokacijah (Kranj, Jesenice, Kamnik, Bled), sodeluje več kot 470 sodelavcev, vsi pa imajo skupno željo: da bi Slovenija dihala s tem dogodkom. "Udeleženci širijo pozitiven odnos do športa in življenja nasploh. Vidi se, da neizmerno uživajo in navdihujejo mlade, da se ukvarjajo s športom," je poudaril.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Organizatorji si želijo čim več obiska, zato je vstop na vsa tekmovanja brezplačen.

Na novinarski konferenci je bil prisoten tudi predstavnik evropske plavalne masters zveze Simon Rothwell, ki je izpostavil zanimiv podatek: Tukaj smo v zelo majhni državi, pa ste eni redkih, ki vam bo uspelo vse vodne športe gostiti hkrati."

Odprtje vaterpolskega dela tekmovanja je bilo na kranjskem bazenu že sinoči, uradno odprtje pa bo na sporedu v nedeljo, 2. septembra, ob 19.30, ko bo v imenu športnikov zaprisegla srebrna ribica iz Pekinga, zaključna slovesnost pa bo na sporedu v petek, 7. septembra.