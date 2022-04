Rusi ostali še brez VN v umetnostnem drsanju

Mednarodna drsalna zveza (Isu) je potrdila, da bo Rusija zaradi vojaške agresije na Ukrajino tudi v prihodnji sezoni ostala brez velike nagrade v umetnostnem drsanju. "Vse do spremembe odločitve mednarodnih tekmovanj v Rusiji in Belorusiji ne bo," so zapisali pri Isuju, kjer so obema državama odvzeli mednarodna tekmovanja za sezono 2022/23.