Razdaljo med Francijo in Anglijo namerava preplavati kar 35-krat

Zanimivo je, da bo napadala najboljšo moško znamko, ki jo ima s 34 plavanji Kevin Murphy. Ženska znamka vsaj za zdaj ostaja nedosegljiva, saj je Alison Streeter Rokavski preliv preplavala kar 43-krat.

"Hvaležna in vesela sem, da lahko potujem in lovim svoje sanje, posebej v teh časih, ko je številnim ljudem tako težko," je pred odhodom v Evropo dejala McCardelova, ki je zaradi koronske krize dobila posebno dovoljenje za pot v Evropo. Prvič bo v morje skočila že v sredo, če bodo to dovoljevale razmere.

Best wishes to Chloe McCardel this week on her next multi-attempt crossing of the English Channel #channelswimmer pic.twitter.com/PsgKklmflz