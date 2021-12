Podvodni hokejisti zaključili sezono z državnim prvenstvom

V ljubljanskem bazenu Tivoli je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze potekalo Državno prvenstvo v podvodnem hokeju. Tekmovanja se je udeležilo šestekip: DRM, H2O Team, PH Ljubljana 1, PH Ljubljana 2, PH Ljubljana 3 in ŠD Apnea. Ekipe so se pomerile vsaka z vsako, torej je vsaka ekipa odigrala po pet tekem.

Najbolje se je po pričakovanjih odrezala ekipa PH Ljubljana 1, ki si je skupno prvo mesto in naziv državnega prvaka zagotovila s petimi zmagami. Kljub temu pa skupna zmaga nikakor ni bila vnaprej zagotovljena. Tekma s PH Ljubljana 2 je bila še posebej tesna z rezultatom 4:3. Tudi tekma z ekipo PH Ljubljana 3 za favorite ni bila enostavna, kar kaže končni rezultat 3:1. Zato pa je tretji ljubljanski ekipi uspelo presenetiti in popolnoma razorožiti svoje klubske kolege iz druge ekipe. Z rezultatom 3:0 so si zagotovili skupno drugo mesto, PH Ljubljana 2 pa se je morala zadovoljiti z bronom.

Ostale ekipe sicer niso mogle posegati po medaljah, so bile pa njihove medsebojne tekme izredno izenačene in napete, saj so se vse končale z rezultatom 3:2. Presenetili so predvsem novinci iz mariborske ekipe H2O Team, ki so z dvema zmagama zasedli četrto mesto. Sledila je ekipa DRM z eno zmago nad ekipo ŠD Apnea.

Državno prvenstvo je kljub tekmovalnosti potekalo v sproščenem ozračju in brez zapletov. Hokejisti so bili še posebej zadovoljni, da se je podvodni hokej po dolgih letih vrnil na Štajersko. Udeležba je bila zato tokrat še številčnejša kot prejšnja leta, na bazenu se je zbralo okoli petintrideset podvodnih hokejistk in hokejistov vseh generacij.