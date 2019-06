Soliden uspeh ljubljanskih hokejistov na Madžarskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovanje je potekalo v treh krogih. V prvem delu tekmovanja so Ljubljančani pometli z vso konkurenco razen favorizirane madžarske ekipe ter se uvrstili med najboljše ekipe. V borbi za najvišja mesta je morala ekipa priznati premoč, saj se je turnirja udeležila zgolj s šestimi tekmovalci od dovoljenih dvanajstih. Kljub temu so bile nekatere tekme zelo tesne. Denimo proti madžarski ekipi Piranha (1:1) in na zadnji tekmi dneva za peto mesto proti srbski ekipi Calypso (0:1).

Zasluženo lovoriko je na koncu dvignila turška ekipa ODTÜ SAS, ki si je zmago prislužila v podaljških proti drugouvrščenim domačinom Egyszusz. Tretje mesto je zasedla madžarska reprezentanca U19.

Slovenski podvodni hokejisti se bodo v boj znova podali septembra v italijansko Parmo, kjer pričakujejo 25 ekip iz 11 držav.