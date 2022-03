Po provokaciji Rusa z vojaškim simbolom: Še enkrat bi naredil isto

Podelitev na svetovnem pokalu, kjer je ruski telovadec nosil vojni simbol. Foto: Instagram

Ivan Kuljak je zadnji konec tedna na tekmi svetovnega pokala v Dubaju na bradlji zasedel tretje mesto, medtem ko je ukrajinski telovadec Ilija Kovtun zasedel prvo mesto. Ruski telovadec je na podelitvi na svojih prsih nosil vojni simbol Z.

Simbol je videl pri ruski vojski in preveril, kaj pomeni

Simbol Z je zelo sporen, saj je črka narisana na ruskih tankih in vojaških vozilih, zato so mnogi njegovo gesto ostro obsodili. Vseeno se zdi, da 20-letnik vztraja pri svojem stališču. Za Russia Today je povedal, zakaj se je odločil za to.

"Če bi imel še eno priložnost, da grem na podelitev s črko Z na prsih, bi še enkrat naredil isto. Simbol sem videl pri naši vojski in preveril, kaj pomeni. Izkazalo se je, da pomeni 'za zmago' in 'za mir'. Želel sem izraziti svoje stališče. Kot športnik se bom vedno boril za zmago in igral za mir," je povedal Kuljak. Nekateri ruski tanki in vojaška vozila imajo narisan simbol Z. Foto: Reuters

Gimnastična zveza že preiskuje primer

Mednarodna gimnastična zveza (FIG) je kmalu za tem sporočila, da preiskuje incident in da bo fundacijo za gimnastično etiko pozvala, naj zoper Kuljaka sproži disciplinski postopek.

Ruski športniki trenutno ne smejo tekmovati pod rusko zastavo, prav tako se na tekmovanjih ne sme predvajati ruska himna. FIG je sporočil, da ruski in beloruski telovadci od ponedeljka ne smejo tekmovati na mednarodnih tekmovanjih.

Tudi Svetlana Korkina je delila vojni simbol. Foto: Guliverimage

Simbol je širila tudi dvakratna olimpijska prvakinja

Kuljak pa ni bil edini ruski športnik, ki je uporabil vojni simbol. Med njimi je bila tudi nekdanja ruska telovadka in dvakratna olimpijska prvakinja Svetlana Korkina. Tudi ona je delila črko Z z zapisom: "Kampanja za tiste, ki se ne sramujejo, da so Rusi. Delimo ga."