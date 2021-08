Plavalci se bodo merili v Berlinu, Budimpešti, Dohi in Kazanu

Prva preizkušnja svetovnega pokala bo med 1. in 3. oktobrom v Berlinu, že med 7. in 9. oktobrom pa bo miting v Budimpešti. Doha bo plavalce gostila med 21. in 23., Kazan kot zadnje prizorišče pa med 28. in 30. oktobrom.

Povsod se bodo plavalci merili v 25-metrskih bazenih, tekme pa bodo štele kot kvalifikacije za prestavljeno svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih, ki bo v Abu Dabiju med 16. in 21. decembrom letos.

Med najboljših 20 plavalcev vsake tekme bodo razdelili 224 tisoč ameriških dolarjev (190.880 evrov), med deset najvišje uvrščenih plavalcev končnega seštevka svetovnega pokala pa 556 tisoč dolarjev (473.887 evrov). Skupni denarni sklad za svetovni pokal znaša 1.452.000 dolarjev (1.237.692 evrov).