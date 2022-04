Pia Babnik pred zadnjim dnem napredovala, domačinka pred zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriindvajsetletna Američanka je vodila po prvem dnevu uvodnega majorja sezone, bila blizu tudi po drugem, ponoči pa ji je uspel izjemen dosežek -8 za skupnih -16. S tem ima šest udarcev naskoka pred Tajko Paphangkorn "Patty" Tavatanakit, ki je dan končala z dvema udarcema pod parom. Tretja je Jessica Korda. Hčerka nekdanjega češkega teniškega zvezdnika Petra Korde je tretji dan zmogla pet udarcev pod parom in je pri skupno -9.

Najboljše tri so se nekoliko odlepile od ostalih, posledično pa Pia Babnik s tem ostaja v igri za visoko uvrstitev. Do četrtega mesta jo ločita le dva udarca. Tretji dan je imela Ljubljančanka nekaj težav na osmi luknji, ki jo je končala z bogeyjem, nato pa je napredovala z birdiejema na 11. in 12. luknji. Vse preostale luknje je opravila s parom.

Trenutno je 18-letnica v skupini desetih golfistk, ki so doslej na igrišču Mission Hills v bližini Palm Springsa skupno porabile 211 udarcev, razlike pa so tudi navzdol po lestvici zelo majhne, saj je kar 53 igralk po treh dneh doseglo vsaj par igrišča.

Za Babnikovo (109. na svetovni lestvici) je to tretji nastop na največjih ženskih turnirjih in prvi na ameriških tleh. Debitirala je lani v Franciji na prvenstvu Evian ter nato igrala še na OP Velike Britanije. Na obeh turnirjih ni prišla skozi rez. Zadnji dan turnirja v Kaliforniji se bo začel ob 16.50, edina Slovenka na turnirju pa bo na zelenice stopila ob 21.30.

Prvi od petih

Turnir Chevron Championship je prvi od petih tako imenovanih majorjev sezone, na katerih lahko nastopijo le najboljše igralke sveta. Nagradni sklad turnirja je pet milijonov dolarjev, zmagovalka pa bo v nedeljo odšla domov s 750.000 ameriškimi dolarji.

Preostali štirje majorji so US Open, ki bo letos v začetku junija v Severni Karolini, prvenstvo KPMG PGA proti koncu junija v Marylandu, prvenstvo Amundi Evian konec julija v Franciji ter AIG British Open avgusta na Škotskem.