Pia Babnik pokorila konkurenco tudi na Češkem

Slovenski poklicni igralki golfa Pia Babnik in Katja Pogačar sta ta teden nastopili na turnirjih na Češkem in Škotskem. Šestnajstletna Babnikova je osvojila turnir Moneta PGA Tour v Ropicah in postavila nov rekord igrišča, deset let starejša Pogačarjeva pa je zgrešil rez na prvenstvu Škotske, ki je prvi turnir evropske serije po petih mesecih.