Peter Kauzer na olimpijski progi obstal tik pod stopničkami

Peter Kauzer je na odprtem prvenstvu Avstralije osvojil 4. mesto. Do brona ga je ločilo manj kot pol sekunde. Foto: Sportida

S finalnimi vožnjami kajakašev in kanuistk se je v Penrithu zaključilo tekmovanje za odprto prvenstvo Avstralije. V finalu kajakašev je veslal Peter Kauzer in zasedel končno četrto mesto.

V kajakaški konkurenci odprtega prvenstva Avstralije, ki je ta konec tedna potekalo na olimpijski progi iz leta 2000, je slovenske barve zastopal Kauzer. V nedeljskem polfinalnem nastopu je Hrastničan zaostal le za Čehom Jirijem Prskavcem in se tako brez težav uvrstil v finale.

Manj kot pol sekunde do brona

V odločilni vožnji dneva je nato preizkušnjo končal tik pod zmagovalnim odrom. Od brona pa ga je ločilo manj kot pol sekunde. Zmage se je veselil Avstralec Lucien Delfour, drugi je bil Italijan Giovanni de Gennaro, tretji pa Čeh Vit Prindiš.

V konkurenci kanuistk, kjer v Avstraliji nismo imeli svoje predstavnice, je zmagala domačinka Jessica Fox. Na drugo mesto je priveslala Španka Nuria Vilarrubla, tretja pa je bila Slovakinja Emanuela Luknarova.

Slovenski predstavniki, ki se mudijo v Avstraliji, počasi zaključujejo s svojimi pripravami v toplih krajih in se bodo domov vrnili v naslednjih dneh.

Prvi tekmovalni konec tedna na domačem terenu slalomistke in slalomiste čaka 14. in 15. marca, ko bo v Tacnu na vrsti tradicionalna uvodna tekma s preizkušnjama v kanalu z mirno vodo in na divjevodaškem poligonu. Teden kasneje pa bo Solkan gostil tekmovanje za točke ICF.