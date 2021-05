Patricija Brolih izgubila uvodni dvoboj v Kazanu

Najboljši slovenski dosežek v Kazanu je tako peto mesto Andreje Leški do 63 kilogramov. Preostala slovenska tekmovalca prvi dan turnirja Marin Hojak (do 73 kg) in Anka Pogačnik (do 70 kg) sta nastopa končala v drugem krogu.

To je zadnje tekmovanje pred svetovnim prvenstvom v Budimpešti, ki bo med 6. in 13. junijem, in pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu.