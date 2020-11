Italijan ostaja na čelu Evropske plavalne zveze

Volilnega kongresa se je udeležilo 99 predstavnikov vseh 52 članic zveze. Barelli je prejel kar 86 glasov, njegov protikandidat Francoz Gilles Sezionale pa 13.

"Čeprav smo prišli skupaj le na spletu, je bil kongres vnovič praznik naše enotnosti in potrditev vsega, kar smo dosegli doslej. V zadnjih štirih letih je bil napredek evropskega plavanja velik, finančno smo lahko podprli zveze, pa tudi dvignili nagradne sklade na tekmovanjih," je ob vnovični izvolitvi med drugim dejal Barelli.

Italijan je ob tem poudaril po njegovem pravilno usmeritev Lena pri izbiri gostiteljev vaterpolskih in plavalnih tekmovanj. V zadnjih letih so bila to velika evropska mesta, kot so London, Glasgow, Beograd, Barcelona, Budimpešta in Koebenhavn, s čimer se je povečalo zanimanje za vodne športe.

