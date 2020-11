Nizozemski organizatorji zavrnili slovenske plavalce

Rotterdam bo med 3. in 6. decembrom gostil eno močnejših plavalnih tekmovanj v okrnjenem koledarju leta 2020. Žal na tekmi na bo slovenskih reprezentantov, saj so iz Nizozemske prejeli zavrnjeno prijavo, krivo pa je veliko število okužb v Sloveniji.

Prav tekma v Rotterdamu je bila za najboljše slovenske plavalce edini večji cilj v okrnjeni sezoni, v kateri sta ob olimpijskih igrah odpadli tudi evropsko prvenstvo v Pragi in decembrsko evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Kazanu.

"Zavrnitev je bila tudi hud udarec za najboljše, ki zdaj že pol leta ne vedo, zakaj trenirajo, saj tekem ni. Ob prvenstvih so odpadli tudi svetovni pokali," je pojasnil slovenski selektor Gorazd Podržavnik. Ta je dodal, da so na Plavalni zvezi Slovenije prejeli zelo vljudno pismo iz Nizozemske, v katerem so jim pojasnili, da Slovenija spada med rizične države in reprezentanca zato ne more nastopiti na tekmi.

Povsem drugačno plavalno leto pa se obeta prihodnje leto. Ob olimpijskih igrah bo že spomladi v Pragi evropsko prvenstvo, načrtovani so svetovni pokali, nato pa ob koncu leta še obe tekmi v 25-metrskih bazenih - evropsko prvenstvo v Kazanu in svetovno prvenstvo v Abu Dabiju.