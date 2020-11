Cas avstralski plavalki prepolovil kazen, lahko bo nastopila na OI

Kot poročajo agencije, je bila 22-letna avstralska reprezentantka, tudi dobitnica kolajne na SP s štafeto, kaznovana s štiriletno prepovedjo zaradi pozitivnega testa na ligandrol, ki se uporablja za povečanje mišične mase.

Plavalka je zlorabo nedovoljenih poživil vselej zanikala, Cas pa je verjel njeni razlagi, da je ligandrol vnesla v telo s prehranskimi dopolnili, ki so vsebovali sledi prepovedanega sredstva. Pri Casu so zapisali, da so po preverjanju vseh dejstev prišli do sklepa, da plavalka sredstva ni namenoma vnesla v telo. Zato so izrečeno kazen prepolovili.

Preberite še: