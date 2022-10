Osnovni cilj izpolnjen, preboj v četrtfinale pa ostaja nedosegljiv

Danes so za mizo v Chengduju stopili Deni Kožul, Darko Jorgić in Peter Hribar ter jo vsi zapustili sklonjenih glav.

Prvi je proti najbolje uvrščenemu Portugalcu na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF), Marcosu Freitasu (33.), nastopil Kožul (155.) in izgubil z 1:3 (-8, -6, 9, -7).

Freitas je hitro povedel za tri točke, ki jih je ohranil do konca niza. Bolj obetavno je Logatčan začel drugi niz, v katerem je še vodil s 5:3, nato pa je Portugalec dosegel šest zaporednih točk. V tretjem nizu se je 25-letni Kožul vrnil v igro in bil v končnici dovolj zbran, da je po izenačenju Freitasa na 9:9, dosegel dve točki. Toda devet let starejši Portugalec, ki je bil leta 2020 tretji na evropskem prvenstvu, je v četrti niz vstopil bolje. Kožul se mu je še približal na točko zaostanka, z novimi tremi zaporednimi točkami pa je Freitas dokončno zlomil njegov odpor.

Darko Jorgić Foto: Reuters

V drugem dvoboju je Jorgića, osmega igralca sveta, presenetljivo ugnal Joao Geraldo s 3:2 (-6, 11, 4, -9, -8). Hrastničan je sicer povedel z 2:1 v nizih, potem ko je v tretjem hitro opravil s Portugalcem, ki na lestvici ITTF zaseda 49. mesto, nato pa je tekmec dobil preostala niza za vodstvo z 2:0.

Geraldo je v prvem nizu osmemu igralcu sveta prepustil le šest točk, v drugem pa je s petimi zaporednimi točkami povedel z 9:4. V končnici niza je Hrastničan ubranil tri zaključne žogice 27-letnika, nato še četrto, sam pa je izkoristil prvo žogico. Tretji niz je minil v popolni prevladi najboljšega slovenskega igralca, ki je povedel s 5:0, nato pa pustil tekmeca pri štirih točkah.

Toda v četrtem se je Geraldo vrnil v igro. Povedel je z 2:0, pred končnico niza s tremi zaporednimi točkami z 9:6, z nekaj sreče, ko je žogica tudi zadela sam rob mize, tudi z 10:8. Na koncu je izkoristil drugo zaključno žogico. Čeprav je odločilni peti niz Jorgić začel z vodstvom 2:0, je Geraldo hitro prišel do svoje igre, dosegel tri zaporedne točke in pred vstopom v končnico niza povedel z 8:5, prednost treh točk je ohranil do konca.

Zadnjo točko je nato Portugalcem priboril še Joao Monteiro (83.), ki je s 3:0 (-9, -10, -3) premagal Petra Hribarja (321.).

Hribar je hrabro vstopil v dvoboj, povedel s 5:3, vodil še z 8:7, toda v končnici se mu je zatresla roka, s čimer je tretji portugalski igralec izkoristil prvo zaključno žogico. V drugem nizu je izkušeni, 39-letni Portugalec v končnici prišel do treh točk prednosti (9:6), a si je Hribar s štirimi zaporednimi točkami pripravil priložnost za izenačenje v nizih, ki je ostala neizkoriščena. Tretji niz je bil le še formalnost, saj je Monteiro hitro prišel do visoke prednosti.

Portugalska se bo v četrtfinalu pomerila z Japonsko, ki je v sredo ugnala Brazilijo prav tako s 3:0.

Osnovni cilj je izpolnjen

Slovenska izbrana vrsta je sicer izpolnila osnovni cilj, potem ko je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini 1. V njej je vpisala zmage proti Portoriku (3:1), Tajski (3:0) in ZDA (3:0), boljši so bili le domačini in prvi favoriti Kitajci (0:3).

Uvrstitev med 16 najboljših na svetu je do zdaj najboljša slovenska uvrstitev na ekipnih svetovnih prvenstvih.

Selektorica: Nimamo si česa očitati

"Gledali smo dvoboj, v katerem je bil nasprotnik že od samega začetka agresiven. Fantje so poskušali vse, vendar se jim ni izšlo. Priznati moramo, da so bili Portugalci danes boljši. Vendar si nimamo česa očitati. Že od samega odhoda na Kitajsko nam je šlo vse narobe, ampak fantje so pokazali, da so res pravi. Praktično vse so si morali organizirati sami, kar ni ravno preprosto in zagotovo so tu izgubili precej energije," je po dvoboju, ki ga je spremljala od doma, za Namiznoteniško zvezo Slovenije povedala selektorica Ojsteršek Urh.

Jorgić hvaležen organizatorjem

Varovancem je pomagala predvsem s kratkimi video nasveti glede igre, ki jih je nato četrti reprezentant Tilen Cvetko prenesel do svojih soigralcev za mizo. Organizatorje je zaradi tega pohvalil tudi Jorgić. "Rad bi se zahvalil organizatorjem, ki so nam omogočili povezavo z našo selektorico, nam bi bilo pa seveda veliko lažje, če bi bila z nami," je na to temo dejal Hrastničan in podal še nekaj misli o samih dvobojih.

"Škoda, ker smo imeli morda priložnost tudi za kaj več. Na žalost je imel Deni že v prvem dvoboju nekaj smole, saj je zgrešil nekaj lahkih žogic, ki jih običajno ne zgreši. Žal mi je moje tekme, kajti po zaostanku z 0:1 v nizih in 4:9 v drugem sem se vrnili v igro, povedel z 2:1, pa ostal praznih rok. Geraldo je bil ves čas agresiven in mi ni pustil, da bi prišel do svoje igre. Mislim, da je Peter v prvih dveh nizih prikazal svoj najboljši namizni tenis na SP, boril se je do konca, toda Monteiro je vendarle precej višje na lestvici od njega. Ampak kakorkoli že, nimamo si česa očitati, uvrstitev med 16 na svetu je lep uspeh. Iskreno upam, da bomo na prihodnjem SP prikazali še kanček več, bomo morali pa še več trenirati, da bi napredovali."