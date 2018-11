Nesoglasja odpravljena: Mayweather nad japonskega kickbokserja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vsa nesoglasja, ki so se pojavila z Mayweatherjem, smo odpravili, tako da se bo 31. decembra boril proti Nasukawi."

"Vsa nesoglasja, ki so se pojavila z Mayweatherjem, smo odpravili, tako da se bo 31. decembra boril proti Nasukawi." Foto: Reuters

Nesoglasja so očitno presežena, tako da ni več ovir za nevsakdanji dvoboj, ki se bo po načrtih zgodil na silvestrovo in ne bo ne boksarski ne kickbokserki. Ameriški boksarski superzvezdnik Floyd Mayweather bo prekinil upokojitev in se boril proti japonskemu kickbokserju Tenshinu Nasukawi. Borca se bosta pomerila v ringu v Saitami.