Nemec Konietzko novi predsednik Mednarodne kajakaške zveze

Dolgoletni kajakaški funkcionar Thomas Konieztko se je nove vloge v svetovnem kajakaštvu razveselil prav na 58. rojstni dan, zato se je v uvodnem nagovoru kot predsednik ICF pošalil, da ima dvojni razlog za veselje, ki ga bo zaradi proslavljanja še drago stal.

V tajnem glasovanju je premagal protikandidata, predsednika ruske kajakaške zveze Jevgenija Arhipova. Konietzko je bil v preteklosti trener sprinta na mirnih vodah, ki je odkril kasnejšega trikratnega prejemnika olimpijske kolajne Christiana Gilla, nato pa se je posvetil funkcionarskemu delu.

Od leta 2009 do letos je bil predsednik nemške kajakaške zveze, med letoma 2011 in 2016 je bil član upravnega odbora evropske kajakaške zveze, kjer je sedaj častni član. Od leta 2014 je bil član upravnega odbora ICF, kjer je od leta 2017 opravljal funkcijo podpredsednika zveze.

Thomas Konietzko je novi predsednik Mednarodne kajakaške zveze. Foto: Guliverimage

Na pozicijo podpredsednikov ICF so bili izvoljeni Argentinka Cecilia Farias, Španec Lluis Rabaneda in Kitajec Aijije Liu, na mesto blagajnika pa Italijan Luciano Buonfiglio, ki to vlogo opravlja že vrsto let.

Predsednik komiteja za slalom na divjih vodah ostaja Francoz Jean-Michel Prono, ki je bil edini kandidat, komite za sprint na mirnih vodah bo vodil Japonec Toshi Furuya, komite za spust na divjih vodah prevzema Nemka Manuela Gawehn, za maraton bo skrbel Nizozemec Ruud Heijselaar, za parakajakaštvo Kanadčan John Edwards, za kajakaški polo Britanec Greg Smale, za prosti slog njegov rojak Terry Best, za morsko kajakaštvo pa Južnoafričan Colin Simpkins. Zdravstveni in antidopinški komite bo vodil olimpijski prvak, sicer doktor medicine, Tim Brabants.

Kongres je v soboto izbiral vodilne vloge v svoji strukturi, v nedeljo pa naj bi bili znani tudi člani posameznih komitejev kajakaških disciplin, kjer je med kandidati za mesto v komiteju za spust na divjih vodah tudi Jakob Marušič.

