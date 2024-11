Tim Novak in Miran Šebeštjen izbrana za svetovalca ICF komitejev

V Turčiji je potekal kongres Mednarodne kajakaške zveze (ICF), na katerem so delegati izbirali novo vodstvo. Do večjih sprememb ni prišlo, sta pa mesti svetovalcev v komiteju za spust na divjih vodah oziroma medicinskem in protidopinškem komiteju dobila Tim Novak in Miran Šebeštjen.

Izmed sodelujočih delegatov in delegatk jih je imelo 88 glasovalno pravico in s 87 glasovi podpore bo vnovična štiri leta ICF vodil Nemec Thomas Konietzko, ki je bil tokrat edini kandidat za predsedniško mesto in bo nastopil svoj drugi mandat.

V vlogi podpredsednikov ICF ostajajo Italijan Luciano Buonfiglio, Španec Lluis Rabaned i Caselles ter Argentinka Cecilia Farias.

Za mesta v ICF komitejih so bili predlagani štirje slovenski predstavniki, in sicer Jakob Marušič za mesto v slalomskem komiteju, Jernej Župančič Regent za mesto v komiteju za sprint na mirnih vodah, Tim Novak za mesto v komiteju za spust na divjih vodah, Miran Šebeštjen pa za mesto v medicinskem in proti-dopinškem komiteju. Zadnja dva sta bila izbrana za svetovalca v komitejih.

Na kongresu so prav tako potrdili odprtje novega sedeža ICF, ki bo v Budimpešti, a del zaposlenih vseeno ostaja v Lozani, bližje sedežu Mednarodnega olimpijskega komiteja. ICF je pred meseci odprl tudi posebno pisarno na Kitajskem.

