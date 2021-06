Nataša Nakrst triatlonska evropska prvakinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska triatlonka Nataša Nakrst je na evropskem prvenstvu v srednjem triatlonu v Kaiserwinklu v Avstriji v svoji kategoriji (55-59 let) osvojila naslov evropske prvakinje. Za progo je potrebovala štiri ure, 57 minut in dve sekundi.

"Občutki so odlični, dirka je potekala sproščeno, saj je bila prednost od začetka do konca dovolj velika. Super proga, temperature po mojem okusu in odlična organizacija," je po zmagi povedala Nakrstova, ki se je na tekmovalno prizorišče na EP vrnila po dveh letih premora.

Njen uspeh je s tretjim mestom v kategoriji 40-44 let dopolnila Tanja Kompan, ki se je prvič preizkusila na razdalji srednjega triatlona, Jakob Hofferle (20-25 let) pa je bil tretji v disciplini aquabike, so sporočili iz slovenske triatlonske zveze.