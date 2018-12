Nasilje trenerja: s hokejsko palico ji je zlomil prste

Znana južnokorejska hitrostna drsalka na kratki stezi Shim Suk Hee je v svoji razmeroma kratki karieri osvojila že dve olimpijski odličji najbolj žlahtnega leska ter po eno srebrnega in bronastega, na pričanju na sodišču v Suvonu pa je razkrila, da jo je njen trener Cho Jae Beom od njenih mladih let telesno in psihološko trpinčil.

"Od mojega sedmega leta me je trener pretepal in vseskozi verbalno žalil. Enkrat me je udaril s hokejsko palico in mi zlomil prste na roki, le nekaj tednov pred letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu pa me je udaril tako močno v glavo, da sem mislila, da bom umrla. Nasilje nad menoj je iz leta v leto naraščalo," je na pričanju na sodišču s solzami v očeh med drugim dejala komaj 21-letna Shim Suk Hee.

Korejka ima poleg štirih olimpijskih odličij, od tega je tri osvojila v Sočiju 2014, eno pa letos v Pjongčangu, tudi deset zlatih, pet srebrnih in štiri bronaste kolajne s svetovnih prvenstev, ki jih je osvojila med letoma 2013 in 2018.