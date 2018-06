Na Sredozemske igre v Tarragono potuje 179 slovenskih športnic in športnikov #seznam

Na seji strokovnega sveta za tekmovalni šport Olimpijskega komiteja Slovenije so člani potrdili uradno reprezentanco za Sredozemske igre 2018, ki jih bo od 22. junija do 1. julija gostilo obmorsko katalonsko mesto Tarragona.

Tarragona je znana po bienalnem tekmovanju v postavljanju človeških stolpov. Foto: Reuters

Slovenska odprava bo skupaj štela kar 260 članov, med katerimi je 88 športnikov in 91 športnic (skupaj 179), ki bodo tekmovali v 25 športnih panogah. Vodja slovenske odprave je Tomaž Barada.

Na igrah sodelujejo države, ki obkrožajo Sredozemsko morje, to so Albanija, Andora, Bosna in Hercegovina, Ciper, Črna gora, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Grčija, Italija, Makedonija, Malta, Monako, San Marino, Srbija in Turčija iz Evrope, pa še Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija, Libanon in Sirija.

Zadnje Sredozemske igre je leta 2013 gostil turški Mersin, Tarragona bi jih morala že lani, a so prireditelji dogodek prestavili na letošnje poletje.