Na SP tudi telovadca Bojanc in Božič, a brez Kysselefove

Potem ko so si telovadke Tjaša Kysselef, Teja Belak, Lucija Hribar in Zala Trtnik preko svetovnega pokala in nedavnega evropskega prvenstva v športni gimnastiki v Münchnu priborile nastop na jesenskem svetovnem prvenstvu, sta se jim naknadno pridružila še dva telovadca. V Liverpoolu bosta lahko nastopila tudi Luka Bojanc in Nikolaj Božič.

Četudi se je minulo avgustovsko EP za slovenski tabor končalo ne le brez kolajne, temveč tudi brez uvrstitve med najboljšo osmerico, pa sta si Hribarjeva in Trtnikova preko mnogoboja pritelovadili nastop na SP.

Že prej je preko svetovnega pokala to na preskoku uspelo Kysselefovi ter Belakovi, Hribarjevi pa na dvovišinski bradlji.

Tjaša Kysselef Foto: Sportida

Čaka, kaj bodo povedali zdravniki

Vendar je bila Kysselefova po nedavnem EP primorana opustiti misel na nastop na SP, ker se je poškodba levega kolena, ki se ji je vlekla štiri do pet mesecev, praktično vse od pomladi, zelo poslabšala.

"Opravila sem že dva pregleda z magnetno resonanco, ta teden bodo zdravniki povedali več. Za zdaj kaže na to, da bo žal potrebna artroskopija," je uvodoma za STA povedala 29-letna telovadka, ki je na minulem EP na preskoku zasedla 14. mesto, v svetovnem pokalu pa je skupno sezono, v kateri je tudi zmagala, končala na drugem mestu.

"Koleno me boli že od pomladi. Ker takrat zdravniki niso znali natančno povedati, za kakšno poškodbo gre, so mi svetovali, da treniram po občutku. Tako sem z bolečinami izpeljala celotno spomladansko sezono svetovnih pokalov in sredozemske igre. Nekaj tednov pred EP pa so bolečine postale nevzdržne. Ne glede na to, pa sem evropsko tekmo opravila brez padca, vendar sem že takrat čutila, da bo to moja zadnja tekma letos," je pojasnila Kysselefova.

Dodala je, da ima v kolenu vertikalno raztrganino, zato se na pregledu z magnetno resonanco poškodba ni dobro videla. "Ta teden bo znano, ali bom dobila datum za operacijo ali bodo zdravniki vseeno poskušali kako drugače posredovati. Pojasnili so mi, da me v primeru artroskopije čaka štiri do pet mesecev okrevanja, zato upam, da bo operacija čim prej," je sklenila Kysselefova in poudarila, da še ne namerava končati kariere.

Slovenska vrsta bo torej v Angliji lahko nastopila v skoraj popolni sestavi

Vse je kazalo, da bo moški tabor ostal brez SP, ki ga bo mesto Beatlov gostilo od 29. oktobra do 6. novembra. Nato pa je najprej prišla vest, da je do mesta na krogih prišel Bojanc, nekaj dni za tem pa se je sprostilo še mesto na parterju za Božiča.

Slovenska vrsta bo torej v Angliji lahko nastopila v skoraj popolni sestavi. Že pred jesenskim prvenstvom pa jo čakajo svetovni pokali. Konec septembra je naprej na vrsti Pariz, ki ga bo slovenska vrsta izpustila, nato sledita še Sombotel in Mersin, ki bo zadnja večja tekma pred SP, zato bo v Turčijo odpotovala tudi popolna slovenska odprava.