Na seznamu plavalne reprezentance za SP šest imen

Znani so slovenski potniki za svetovno prvenstvo in sredozemske igre v plavanju, nekateri med njimi bodo konec tedna nastopili na mednarodnem mitingu za pokal Ljubljane na Kodeljevem. Na SP v Budimpešti bodo Slovenijo zastopali Katja Fain, Janja Šegel, Neža Klančar, Tara Vovk in Peter John Stevens ter daljinska plavalka Špela Perše.

Do začetka svetovnega prvenstva v vodnih športih v Budimpešti (17. junij–3. julij), glavnega cilja slovenske članske reprezentance, je še manj kot mesec dni.

Selektor slovenskih plavalnih reprezentanc Gorazd Podržavnik je že določil seznam šestih slovenskih potnikov, ki so izpolnili merila (A-normo, ki je postavljena na 16. mesto z zadnjega SP), so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.

Katja Fain je izpolnila normo v disciplinah 200 metrov prosto, 400 prosto in 1500 prosto, Janja Šegel na 100 in 200 prosto, Neža Klančar na 50 prosto in 50 delfin, Tara Vovk in Peter John Stevens pa v disciplini 50 metrov prsno. V slovenski ekipi je še daljinska plavalka na pet in deset kilometrov Špela Perše.

Bolj številčna je ekipa za nastop na sredozemskih igrah, poleg že omenjenih bodo v Oranu v Alžiriji od 25. junija do 5. julija tekmovali še Primož Šenica Pavletič, Daša Tušek, Sašo Boškan, Anže Ferš Eržen in Tjaša Pintar, je določil Podržavnik.

Še pred junijskim tekmovalnim vrhuncem bodo Slovenci pripravljenost preverjali še na nekaterih tekmovanjih. Tako bodo že konec tedna na tradicionalnem, 47. mednarodnem mitingu za pokal Ljubljane na kopališču Kodeljevo nastopili Neža Klančar, Peter John Stevens, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič, na mednarodnem mitingu v Banjaluki pa bo tekmovala Janja Šegel.