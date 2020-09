Na mednarodno sceno tudi s sinom legendarnega olmpijca

Na letošnje prvo veliko veslaško tekmovanje po koronavirusni krizi, evropsko prvenstvo za mlajše člane (do 23 let) v nemškem središču vodnih športov v Duisburgu, na katerem bo nastopilo rekordnih 650 tekmovalcev iz 32 držav, Slovenija pošilja tri posadke. Po preizkus mednarodne vrednosti odhajajo Lea Hren Strah v enojcu, Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu ter Filip Pfeifer in Isak Žvegelj v dvojnem dvojcu.

Ljubljančanka Lea Hren Strah letos prvič nastopa v konkurenci mlajših članic, medtem ko si je v mladinski konkurenci pridobila precej izkušenj, saj je nastopila na treh evropskih in dveh svetovnih prvenstvih. Njena najboljša uvrstitev do zdaj je šesto mesto na MEP 2018, letos pa prvič nastopa v enojcu.

Mariborčana Čas in Krebs sta že precej izkušena veslača z lepimi rezultati iz mladinske in mlajše članske kategorije. Skupaj sta nastopila že na MEP 2016 in v dvojnem dvojcu zasedla šesto mesto. Krebs je nosilec medalj z MEP 2015, EP U23 2017 in SI 2018, Čas pa je bil lani na EP U23 šesti.

Pfeifer in Žvegelj predstavljata ljubljansko-blejsko kombinacijo v dvojnem dvojcu. Za Isaka Žveglja, sicer sina bronastega olimpijca Denisa Žveglja, je to prvi nastop v konkurenci mlajših članov, medtem ko je bil Pfeifer lani sedmi v enojcu na EP U23 v Grčiji.