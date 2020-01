Mrakova in Macarolova četrti v Miamiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu v Miamiju v razredu 470 po sedmih regatah in petih dnevih tekmovanj pristali na četrtem mestu (29 točk). Za tretjim mestom sta zaostali le za točko. Prvi sta bili Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, evropski prvakinji sta osvojili 18 točk.

Po petkovem dnevu brez jadranja, zaradi spremenljivega vetra in neurja ni bilo tekmovanj, so peti dan pokala uspeli izpeljati le eno, sedmo regato, v kateri sta bili Slovenki osmi in sta s tretjega zdrsnili na četrto mesto.

Z drugim mestom v sedmem plovu sta na skupno drugo meto napredovali Grkinji Maria Bozi in Rafailina Klonaridou (27 točk). Tretji sta Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar, svetovni prvakinji izpred dveh let, ki sta zbrali 29 točk, točko več od Slovenk.

Poljakinji sta bili v sedmi regati 12., ta izid pa se jima je kot njun najslabši črtal iz skupnega seštevka. Na petem mestu sta Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso, ki sta prav tako kot Mrakova in Macarolova osvojili 29 točk.