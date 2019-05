Tokić prejel nemoralno ponudbo iz Katarja, Jorgića ne bo zaradi kluba

S kvalifikacijami se bo v sredo na Otočcu začel največji namiznoteniški dogodek v Sloveniji, Seamaster challenge turnir za mednarodno odprto prvenstvo Slovenije. Za turnir je vladalo ogromno zanimanje, prireditelji so morali zavrniti številne prijavljene, čeprav elite na Dolenjskem ne bo, pa se obetajo boji zanimivih igralcev in igralk.

Na žalost med 299 udeleženci tekmovanja z nagradnim skladom 30 tisoč evrov ne bo najboljših dveh Slovencev. Darko Jorgić, 40. igralec sveta, je nastop odpovedal že pred časom, razlog so njegove klubske obveznosti v Nemčiji, Bojan Tokić pa je bil med prijavljenimi - bil bi četrti nosilec -, a je nastop zaradi "nemoralne ponudbe" iz Katarja v zadnjem trenutku odpovedal.

"Tokić je bil prvič povabljen v Katar, zveza mu je omogočila nastop na turnirju povabljenih igralcev, kjer je v igri res veliko denarja. Ker si igralci plačujejo tudi nastope na turnirjih, kar jim zveza pozneje sicer pokrije, je treba poiskati tudi priložnost za dodatni zaslužek. V primeru Jorgića pa je prišlo do spremembe datuma turnirja, ki se križa z njegovimi klubskimi obveznostmi," je na predstavitvi turnirja povedala selektorka Andreja Ojsteršek Urh.

Glavna domača aduta Kožul in Hribar

Deni Kožul spada med sto najboljših igralcev na svetu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Andrej Hribar je dodal, da je Tokić dolgo obdobje glavna in gonilna sila reprezentance, z njegovim imenom so povezani številni uspehi, zato se je zveza odločila, da mu omogoči nastop na katarskem turnirju povabljencev.

Tako bosta glavna slovenska aduta Deni Kožul, 99. igralec sveta in 17. nosilec, ki je na preteklem svetovnem prvenstvu namučil dvakratnega evropskega prvaka, Nemca Dimitrija Ovčarova, in Peter Hribar, skupaj z Jorgićem evropski prvak mlajših članov, ki se bi rad dokazal tudi na turnirju igralcev do 21 let, na katerem bo konkurenca izredno močna.

"Tistih najbolj neugodnih obrambnih igralcev si ne želim v drugem krogu. Z vsakim napadalnim igralcem na turnirju pa bom lahko uspešen. Če mi bo žreb naklonjen, lahko pridem daleč," je napovedal Kožul.

"Največ možnosti imam na turnirju do 21 let, tudi med člani se lahko dokažem, saj bom med najboljšimi 32 igralci. Lahko pridem med prvih 16, a vsaka zmaga bo zame velik uspeh. Škoda, da ni dvojic v tej mlajši kategoriji, a se lahko izkažem tudi med člani," je dodal Hribar.

Turnir po meri slovenskega namiznega tenisa

Alex Galič bo 17. nosilka. Foto: Urban Urbanc/Sportida Poleg Kožula in Hribarja bo nastopilo še kar nekaj Slovencev, nekaj mlajših, pa tudi veterana in nekdanja reprezentanta Mitja Horvat in Uroš Slatinšek. Zadnja dva še vedno upata, da se bosta uvrstila na glavni turnir, Slatinšku je to v zadnjih dveh letih, odkar se turnir igra na Otočcu - pred tem je bil turnir v Velenju -, že uspelo. Od Slovenk bodo oči uprte v Alex Galič, ki bo 17. nosilka, preostale mladenke pa bodo predvsem nabirale izkušnje.

"Ta turnir je povsem po meri slovenskega namiznega tenisa. Serija challenger je za našo reprezentanco ta čas največji izziv. Vsi se spomnimo velenjskega turnirja, športnega turnirja z največjim nagradnim skladom v Sloveniji nasploh s šestimi najboljšimi igralci sveta. Tudi sicer je bilo to tekmovanje presežkov. Tekmovanje bo zdaj na Otočcu, kjer so pogoji zelo dobri. Pričakujemo tudi dobre slovenske dosežke," je dodal Marjan Hribar ter napovedal okrepitve v vodstvu zveze in močnejše turnirje v prihodnje.

Kdo bo najvišje postavljen? Pri moških bo prvi nosilec 29. igralec sveta, Avstrijec Daniel Habesohn, drugi Nemec Ricardo Walther (35.), tretji Brazilec Gustavo Tsuboi (40.), četrti pa Grk Panagiotis Gionis (46.). Zanimivi bodo tudi mladi japonski igralci, pa nekaj igralcev iz Hongkonga in Tajvana, Kitajcev tokrat v Slovenijo ne bo. Pri dekletih bo prva nosilka 31. igralka sveta, Portoričanka Adriana Diaz, druga Madžarka Georgina Pota (32.), tretja Japonka Miyu Nagasaki (39.), četrta pa Soo Wai Yam Minnie iz Hongkonga (41.).

Glavni turnir se bo začel v petek.