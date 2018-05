Molini dveletna prepoved nastopanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boksar težke kategorije Eric Molina je zaradi zlorabe dopinga dobil dveletno prepoved nastopanja. Šestintridesetletni Američan Molina je bil pozitiven na steroid dexamethason in sicer 10. decembra 2016, ko je v Manchestru v tretji rundi po tehničnem KO izgubil proti Britancu Anthonyju Joshui.

Molina ni zanikal jemanja prepovedanih substanc in se na suspenz ne bo pritožil. Nastopati ne sme do 27. oktobra 2019. Je pa Molina v izjavi za javnost dejal, da ni želel goljufati, da je redno jemal vitaminske preparate B12, ki vsebujejo tudi prepovedano sredstvo dexamethason. A pred jemanjem ni preveril celotne vsebine snovi in s tem storil napako.