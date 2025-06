Matej Brajkovič svetovni prvak v biljardu na vozičkih

Kot je s pete celine sporočil trener slovenske parareprezentance v biljardu Mitja Gradišnik, je Brajkovič v napetem slovenskem polfinalu premagal reprezentančnega kolega Davida Slačka, ki je s tem osvojil bronasto medaljo.

V velikem finalu pa se je Brajkovič pomeril s Švedom Henrikom Larssonom in ga z izjemno zbrano igro premagal s 5:2 ter tako postal svetovni prvak v kategoriji igralcev na vozičku.

Odličen rezultat je dosegel tudi Blaž Rus, ki je v kategoriji stoječih invalidov zasedel peto mesto, pri čemer ga je ustavil šele lanski svetovni prvak iz Kitajske. Cvetko Vegan pa se je z borbeno predstavo in preobratom v dvoboju proti avstralskemu tekmecu uvrstil med deset najboljših na svetu.

Slovenska reprezentanca je s tem prvenstvom dokazala svojo kakovost in pripadnost svetovnemu vrhu. Štirje tekmovalci - Brajkovič, Slaček, Rus in Vegan - so pokazali izjemno igro, borbenost in športno srčnost, ter pustili močan pečat v mednarodni biljardni skupnosti, je še sporočil selektor Gradišnik.