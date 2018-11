Manny Pacquiao znova v ring

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sloviti azijski boksar Manny Pacquiao, ki je prekinil tekmovalno upokojitev, se bo 19. januarja znova vrnil v boksarski ring. Filipinski veteran bo naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji WBA branil v dvoboju proti deset let mlajšemu ameriškemu izzivalcu Adrienu Bronerju v mestu greha Las Vegasu, v dvorani MGM Grand Garden Arena.

Pacman, ki bo decembra dopolnil 40 let in doma na Filipinih opravlja politično funkcijo senatorja ter se ga omenja kot naslednika filipinskega predsednika Rodriga Duterteja, je vrnitev v ring potrdil na novinarski konferenci v New Yorku .

Filipinska boksarska legenda, ki je pred dvema letoma prvič napovedal boksarsko upokojitev, je julija prišel do 60. zmage v 23-letni karieri, od tega jih je 39 dosegel z nokavtom, ko je v boju za naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji WBA v malezijskem Kuala Lumpurju zaustavil svetovnega prvaka Argentinca Lucasa Matthyssa. Pacquiao ima v profesionalni karieri ob 60 zmagah še sedem porazov in dva remija.

"Pogrešal sem boje v Las Vegasu, ki je bil od nekdaj moj drugi dom," je ameriškim gostiteljem polaskal Filipinec, ki je na Filipinih ustvaril kariero tudi v zabavni in filmski industriji ter je pripadnik oboroženih sil kot rezervni častnik. Pacquiao velja za edinega boksarja na svetu, ki ima naslove svetovnega prvaka v osmih različnih težavnostnih kategorijah.

Njegov ameriški tekmec Broner je v 38 profesionalnih dvobojih zbral 33 zmag, 24 z nokavtom, ter tri poraza in remi. Na novinarski konferenci pa je napovedal, da bo Filipinca poslal nazaj v stalno upokojitev, brez šampionskega pasu.

Na novinarski konferenci je Pacquiao omenil tudi možnost vnovičnega snidenja v ringu z največjim rivalom Američanom Floydom Mayweatherjem, s katerim bi se lahko pomerila enkrat v prihodnjem letu. Z rivalom sta se sešla na Japonskem ter se pogovarjala o možnosti, da bi ponovila super dvoboj, v katerem je pred tremi leti slavil Američan. Odločitve za revanšo še nista sprejela.