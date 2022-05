Maček, Vatovec in Lepen do 12. mesta, zmaga Američanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boštjan Maček, Denis Vatovec in Matjaž Lepen so zasedli 12. mesto.

Foto: Getty Images

Slovenska moška strelska reprezentanca v trapu je zasedla 12. mesto na ekipni tekmi svetovnega pokala v azerbajdžanskem Bakuju. Boštjan Maček, Denis Vatovec in Matjaž Lepen so zadeli 203 leteče tarče.

V današnjih treh serijah po 25 strelov sta Maček in Vatovec zadela po 70, Lepen pa 63 od 75 možnih glinastih golobov. Na ekipni tekmi je nastopilo 19 izbranih vrst, v kvalifikacijskem delu pa so bili najboljši strelci iz ZDA, ki so zadeli 217 letečih tarč.

V popoldanskih urah se bodo za zlato kolajno pomerili strelci iz ZDA in Kuvajta, za bronasto pa Hrvati in Slovaki.

Na dvodnevni posamični tekmi v trapu je bil med petimi slovenskimi strelci najboljši Tadej Kostanjevec, ki je v konkurenci 110 tekmovalcev zadel 116 od 125 letečih tarč in zasedel 39. mesto. Maček (112) je v azerbajdžanski prestolnici osvojil 66., Lepen (111) 80., Vatovec in Žan Šfiligoj (oba po 110) pa sta tekmo končala na 82. oziroma 83. mestu.

V kvalifikacijskem delu posamične tekme sta bila najboljša Američan Derrick Scott Mein in Kuvajtčan Abdulrahman Al Faihan (oba 121), v finalu pa se je na zmagovalno stopničko povzpel Čeh Jiri Liptak.

V sredo na delu slovenska ženska ekipa

V sredo bo na sporedu ženska kvalifikacijska tekma v disciplini malokalibrska pištola na 25 metrov. Na tej tekmi bo slovenske barve zastopala Denis Bola Ujčič, dan kasneje bodo na strelsko črto stopile tudi Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek.

Pred njimi je posamična tekma v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov, v petek pa še ekipna preizkušnja. Slovenke so letos na ekipni tekmi v Kairu osvojile odličje najbolj žlahtnega leska v kraljevski strelski disciplini.