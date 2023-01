Cincinnati Bengals v snežnem metežu izločil Buffalo, 49ers v drugi zaporedni konferenčni finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NFL ameriškega nogometa so znani vsi polfinalisti oziroma finalisti konferenc. V AFC se bodo za nastop v 57. super bowlu pomerili Kansas City Chiefs in Cincinnati Bengals, v NFC pa Philadelphia Eagles in San Francisco 49ers. Cincinnati je bil v konferenčnem polfinalu boljši od Buffalo Bills, 49ers pa so ugnali Dallas Cowboys.

Bengals so proti Bills slavili s 27:10 in se še drugič zapovrstjo uvrstili v konferenčni finale. Lani so v njem premagali Kansas s 27:24, za naslov pa bili malenkost prekratki proti Los Angeles Rams (20:23).

Tokrat so v Buffalu v sneženih razmerah ustavili podajalca Josha Allena in druščino. Podajalec Joe Burrow je uspešno soigralce našel s 23 od 36 podajah za skupno 242 jardov in dva touchdowna, Joe Mixon pa se je izkazal s 105 jardi teka iz 20 poskusov.

"To je bila popolna predstava celotne ekipe, obrambe, napada ter ostalih. Prevladovali smo od začetka do konca, kar smo tudi pričakovali," je samozavestno za televizijsko postajo CBS dejal Burrow.

Prvi touchdown je za Bengals dosegel Ja'marr Chase po podaji Burrowa, drugega pa je po novi uspešni podaji za vodstvo s 14:0 dosegel Hayden Hurst.

Foto: Guliverimage

Igralec Buffala Damar Hamlin, ki je doživel srčni zastoj na prekinjeni tekmi rednega dela sezone proti Bengals v začetku tega meseca, je tekmo gledal iz lože na stadionu in prejel stoječe ovacije, ko so ga predstavili množici.

Razveselil se je tudi touchdowna Josha Allena, a so Bengals hitro strnili vrste in ob polčasu vodili s 17:7. Buffalo je še znižal na 10:17, nato pa so Bengals z discipliniranim pristopom in novim touchdownom povišali vodstvo prek Joeja Mixona ob koncu tretje četrtine.

Bengals se bodo v noči z nedelje na ponedeljek ob 0.30 pomerili s Kansas City Chiefs. Ti so dan prej z načetim podajalcem Patrickom Mahomesom s 27:20 ugnali Jacksonville Jaguars.

Čakanje Dallas Cowboys na nov nastop na super bowlu bo trajalo še najmanj eno leto. Od zadnjega je minilo 27 let, serijo njihovih zaporednih porazov v polfinalu konference NFC pa so na sedem podaljšali 49ers, ki so z 19:12 premagali četo iz Teksasa.

V San Franciscu sta prevladovali obrambi, Dallasu pa je možnosti za uspeh zmanjšala poškodba gležnja Tonyja Pollarda. Vseeno so kavboji prek Daltona Schultza povedli, do polčasa pa je povedla domača ekipa (9:6).

Cristian McCaffrey je z edinim touchdownom na srečanju prednost povišal na 16:9. Foto: Guliverimage

Dallas je pred zadnjo četrtino izenačil, nato pa je Christian McCaffrey z edinim touchdownom na srečanju prednost povišal na 16:9. Najboljša obramba lige je nato opravila svoje delo, 49ers pa se s tem veselijo drugega zaporednega nastopa v finalu konference NFC.

Podajalec Brock Purdy sicer ni dosegel podaje za touchdown, prav tako mu nasprotna obrambna linija ni prestregla žoge. Skupaj je zbral 214 jardov za 19 od 29 uspešnih podaj. Z ekipo je dosegel še sedmo zaporedno zmago, odkar je postal podajalec številka ena pri 49ers.

"Igra na zares visoki ravni in našim najboljšim igralcem vedno dostavi žogo. Res je izjemen in vse bolj samozavesten," je svojega podajalca pohvalil George Kittle.

Lani so 49ers v finalu konference NFC na ustavili kasnejši zmagovalci Rams z 20:17. Tokrat jim bo nasproti stalo moštvo Philadelphie, ki bo imelo prednost domačega igrišča. Tekma bo v nedeljo ob 21. uri.