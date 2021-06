Leškijeva popoldan po kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Andreja Leški se bo popoldan na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 63 kg borila za eno od odličij. Dopoldan se je že prebila do polfinala z Anriquelis Barrios iz Venezuele, izid tega dvoboja pa bo odločal, ali se bo tekmovalka Bežigrada borila za zlato ali bron.

Leškijeva, dobitnica brona na letošnjem evropskem prvenstvu v Lizboni, se je z Barriosovo doslej pomerila trikrat in vse tri borbe dobila, zadnjo marca letos v polfinalu v Taškentu. Je pa tekmovalka iz Venezuele danes potrdila dobro formo in na poti do polfinala izločila eno glavnih favoritinj Japonko Nami Nabekura.

Koprčanka "na začasnem delu v Ljubljani" je bila v uvodnem krogu kot nosilka prosta, nato pa se je poigrala s Sandrine Billiet s kapverdskih otokov in jo vrgla v prvi pravi akciji po vsega 18 sekundah.

Največ dela z Britanko

Veliko težja tekmica je bila 26-letna Britanka Lucy Renshall. Po skoraj desetih minutah borbe namesto običajnih štirih, se je zmage veselila slovenska reprezentantka, ki je večji del dvoboja nadzorovala tekmico, ni pa si uspela pripraviti odločilnega meta.

V četrtfinalu je varovanka Andreja Šturbabina nadaljevala s suverenimi predstavami in izkušeni 33-letni Ketleyn Quadros iz Brazilije podobno kot letos na grand slamu v Kazanu ni dala priložnosti za presenečenje. Odločilni met je sledil 39 sekund pred koncem dvoboja.

V kategoriji do 82 kg je nastopil Alen Vučina in izgubil prvo borbo proti Turku Mohamedu Kocu, čeprav je že imel prednost vazarija.

