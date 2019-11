Le Živa Dvoršak na finalu svetovnega pokala

V Putianu na Kitajskem se bodo med 18. in 23. novembrom zbrali najboljši strelci in strelke letošnje sezone svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem. Na letošnjem finalu bo slovenske barve zastopala Živa Dvoršak, ki bo nastopila v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov.

Ljubljančanka je v tej izjemno zahtevni strelski disciplini že vrsto let v samem vrhu. Na letošnjih tekmah za svetovni pokal se je 28-letna Dvoršakova, ki je doslej nastopila že na dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, dvakrat prebila v veliki finale.

V New Delhiju je v strelskem maratonu zasedla peto, v Rio de Janeiru pa sedmo mesto. Letošnjo preizkušnjo v Pekingu je končala na enajstem, v Münchnu pa je zasedla 16. mesto.

Na letošnjem finalu bodo poleg Dvoršakove, ki je trenutno na šestem mestu na mednarodni jakostni lestvici v disciplini MK puška trojni položaj, nastopile še Kitajke Ruijiao Pei, Binbin Zhang, Zeru Wang, Ting Jiang in Dongqi Chen, Nemki Jolyn Beer in Isabella Strauss, Rusinji Julia Karimova in Julija Žikova, Hrvatica Snježana Pejčić, Švicarka Nina Christen, Iranka Elaheh Ahmedi, Korejka Sang Hee Bae, Singapurka Martina Lindsay Veloso, Britanka Seonaid McIntosh, Avstrijka Franziska Peer in Indijka Anjum Moudgil.

Slovenska strelska reprezentanca še vedno ni osvojila kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. Strelke in strelci z zračnim in malokalibrskim orožjem bodo zadnji priložnosti za to imeli prihodnje leto na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem med 23. februarjem in 3. marcem v poljskem Vroclavu, nato pa še na olimpijskih kvalifikacijah med 17. in 28. majem v češkem Plznu.

