Ko se na biljardnem tekmovanju srečata nekdanja zakonca #video

Ni se hotela rokovati

V biljardu je veliko zanimivih obračunov, tokrat pa so številni ljubitelji biljarda čakali na obračun med Markom Allenom in Reanne Evans. To je bil njun prvi medsebojni dvoboj na profesionalni ravni, ob pa sta vrhunska igralca biljarda.

Ljubitelji te igre so imeli kaj videti. Že na začetku se nasprotnika nista rokovala. Allen je pred začetkom nekdanji ženi ponudil pest, ta pa ga je gladko ignorirala. Na koncu je zmagal Allen z izidom 3:2. "Oba igralca sta pokazala izjemen značaj. To je bil eden intenzivnejših dvobojev, kar sem jim bil priča," je dejal Stephen Hendry, strokovni komentator in sedemkratni svetovni prvak.

Mark Allen je trenutno deseti na moški lestvici. Foto: Guliverimage

"Bilo je grozljivo"

Mark Allen je po dvoboju priznal, da se je žreb grdo poigral z njim, in razkril, da se nikoli več noče pomeriti z nekdanjo partnerico. Kljub vsemu je priznal, da je bila zelo zahtevna nasprotnica. "Igrala je veliko bolje od mene, ampak sem na koncu zmagal. Imela je veliko smolo, da ni zmagala s 3:1," je priznal 35-letnik.

"Bilo je grozljivo in tega ne bi rad velikokrat doživljal. Vseeno sva se morala potruditi in ostati profesionalna. Mislim, da mi je dobro uspelo," je še dejal zmagovalec dvoboja. Ko so ga vprašali, kaj si mislil o neuspelem rokovanju, je izjavil: "Na to raje ne bi odgovoril."

Rokovati se ni hotela zaradi posebnih pravil

"Razočarana sem, ampak tudi ponosna. Nihče od naju si ni želel tega obračuna, kajne? Vseeno moraš spoštovati, kar počnejo vrhunski športniki in to, da je to na koncu šport. Midva sva v istem športu in to se bo vedno dogajalo," je po dvoboju dejala Reanne Evans in komentirala zavrnitev rokovanja. "Na začetku so mi rekli, da zaradi covida ni nobenega rokovanja ali česa podobnega, zato sem šla naravnost k mizi," je za BBC povedala 12-kratna svetovna prvakinja med ženskami.

Foto: Guliverimage

Par se je po triletnem razmerju leta 2008 ločil, ima pa danes 14-letno hčerko. Težava naj bila v tem, da Mark Allen na mesec plačuje le 100 funtov preživnine, čeprav z biljardom zasluži veliko več.

Pred meseci so se med njima pojavila dodatna nesoglasja. Reanne Evans je ob enem izmed tekmovanj na BBC gostovala kot strokovna komentatorka. Poročali so, da je Mark Allen zahteval, da njegova nekdanja žena odide iz strokovnega studia, ko je sam treniral na eni izmed miz.