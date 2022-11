Kitajci trinajstič svetovni prvaki v gimnastiki

Kitajci so pod vodstvom aktualnega svetovnega prvaka v mnogoboju Zhanga Bohenga z rezultatom 257,858 točke za dobre štiri točke prehiteli japonske tekmece (253,395), ki jih je vodil dvakratni olimpijski prvak Daiki Hashimoto. Britanci so ob podpori navijačev prišli do bronastega odličja z 247,229 točke.

Kitajska je bila v ponedeljkovih kvalifikacijah šele četrta, a je danes dominirala, saj je zasedla prvo mesto na petih od šestih orodij. Zhang Boheng, Sun Wei, Yang Jiaxing, You Hao in Zou Jingyuan so svoji državi zagotovili 13. moški ekipni naslov svetovnega prvaka v njeni zgodovini.

Na prvenstvu, ki se bo končalo v nedeljo, so nastopili štirje slovenski predstavniki, ki pa so nastope končali v predtekmovanju. Najboljša je bila Teja Belak, 15. na preskoku, Lucija Hribar in Zala Trtnik sta kvalifikacije mnogoboja končali na 36. in 56. mestu, Nikolaj Božič pa je bil 114. v kvalifikacijah na parterju.

Tekmovanje se bo nadaljevalo v četrtek z žensko posamično tekmo v mnogoboju.