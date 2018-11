Genij v kavbojkah, ki šteje milijone na računu in gostuje pri Simpsonovih

Magnus Carlsen je v sredo v Londonu ubranil naslov svetovnega prvaka v šahu . Po podaljšku, treh dodatnih partijah hitrega šaha, je premagal ameriškega izzivalca Fabiana Caruano .

je v sredo v Londonu ubranil . Po podaljšku, treh dodatnih partijah hitrega šaha, je premagal ameriškega izzivalca . Zadnji finale je postregel z nenavadnim rekordom, saj sta se Carlsen in Caruano na vseh dvanajstih rednih dvobojih razšla brez zmagovalca. Šahovski svet česa podobnega v 132-letni zgodovini finalnih dvobojev ne pomni.

postavil mejnik na lestvici FIDE. Prvi naslov svetovnega prvaka je osvojil leta 2013, nato pa ga ubranil še trikrat (2014, 2016 in 2018).

Vsak šport ima svoje posebneže. Norvežan Magnus Carlsen, ki je v sredo v Londonu ubranil naslov svetovnega prvaka, spada v sam vrh šahovske elite. Na kolidžu Holborn v Londonu je bil boljši od pol leta mlajšega Američana Fabiana Caruane, prvega šahista iz ZDA, ki se je po letu 1972 (Bobby Fischer) potegoval v velikem finalu za naslov svetovnega prvaka.

S pol leta mlajšim tekmecem Fabianom Caruano, Američanom italijanskih korenin, je poskrbel za rekordni niz remijev na tako pomembnem šahovskem dogodku. Foto: Guliver/Getty Images Nasmejani Carlsen je za nagrado prejel 550 tisoč evrov in poskrbel za izjemen dosežek, saj je na jakostni lestvici najvišje v vseh treh verzijah šaha. Že tretjič je ubranil naslov svetovnega prvaka v navadni, najbolj razširjeni različici šaha, hkrati pa je dvakratni svetovni prvak v pospešenem šahu in trikratni svetovni prvak v hitropoteznem šahu. "Počutim se, kot da sem imel resnično dober dan na delovnem mestu," se je smejalo Norvežanu po tem, ko je dobil še tretjo partijo hitrega šaha in se še četrtič povzpel na šahovski prestol.

Na Facebooku ima skoraj pol milijona sledilcev

Šahovska pravila se je naučil že pri petih letih. Foto: Guliver/Getty Images Velja za odprto osebo, ki ne skopari z nasmehi. Dvoboje doživlja zelo čustveno, kar pri največjih velemojstrih miselne igre, ki ima na Zemlji na milijone ljubiteljev, ni ravno pogost pojav.

Najraje je oblečen v kavbojke. Njegovi prejemki v šahu so zapisani s sedemmestnimi številkami, pripadnice nežnejšega spola ga obožujejo. Magnus živi vlogo resničnega zvezdnika, ki so je po navadi deležni le junaki priljubljenih moštvenih športov.

V obdobju številnih telekomunikacijskih pridobitev in družbenih omrežij se 27-letni Skandinavec trudi, da bi ljubezen do šaha predstavil čim širšemu krogu ljudi in jim sporočil, da je vredno sesti za mizo, na kateri se bohoti črno-bela igralna plošča s 64 polji in 32 figurami.

Kaj je po ubranitvi svetovnega naslova v Londonu sporočil prek Facebooka:

Na omrežjih ima ogromno sledilcev, skoraj pol milijona na Facebooku in več kot 163 tisoč na Instagramu, kar ga uvršča med najbolj priljubljene Norvežane.

Med najprivlačnejšimi moškimi na svetu

Rojaki ga ne poznajo le kot šahista, saj so se njegove podobe navadili tudi v oglasih. Kot model sodeluje z G-Star Raw. Na fotografijah sta mu družbo delali tudi znana ameriška filmska igralka Liv Tyler, hčerka pevca priljubljene glasbene skupine Aerosmith Stevena Tylerja, ter igralka in fotomodel Lily Cole.

Najboljši šahist na svetu v družbi Liv Tyler (levo) in Garija Kasparova (desno). Foto: Guliver/Getty Images

Nekateri so ga razglasili za šahovskega Brada Pitta, kar je povečalo seznam vzdevkov in prispodob, saj se pogosto uporabljajo tudi šahovski Mozart, šahovski Justin Bieber in Bum-Bum Magnus. Pojavljal se je tudi v filmih, leta 2013 so ga bralke revije Cosmopolitan uvrstile med najprivlačnejše moške tistega leta, takrat je predstavil tudi svoje podjetje Play Magnus AS ter ponudil trgu aplikacijo, s katero si lahko igral šah in spoznaval njegov način razmišljanja ter dojemanja dvobojev.

Med letošnjimi dvoboji v Londonu se je sproščal z nogometno žogo v dresu Rome:

Playing football on the rest day, after 4 rounds, here in London. More behind the scenes, live feeds and updates on @PlayMagnus' Facebook. pic.twitter.com/4qdnpknKGt — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 14, 2018

Zadnja aplikacija, Magnusovo šahovsko kraljestvo (Magnus' Kingdon of Chess), je zaživela letos poleti. Je zabavna, pustolovska igra, namenjena najmlajšim, da na zabaven in igriv način osvajajo šahovske prvine in spoznavajo lepote črno-belega kraljestva, v katerem prevladujejo figure. Za razvoj šaha in njegovo promocijo med najmlajšimi skrbi tudi kot častni predsednik ameriške fundacije za šah, prek katere je zbral več kot milijon dolarjev. Ti so prišli še kako prav pri promociji šaha najmlajšim.

Prizor iz serije Simpsonovi, v kateri gostuje Carlsen:

Leta 2016 je bil o njem posnet dokumentarni film Magnus, ki je sodeloval na filmskem festivalu Tribeca, pozneje pa gostoval v 56 državah. Lani je gostoval v priljubljeni animirani humoristični seriji Simpsonovi in s tem dokazal, da je v tem trenutku najbolj znan šahovski obraz na svetu.

Toliko točk ni imel še nihče

Norvežan je v najmlajših letih z družino živel tudi na Finskem in v Belgiji. Foto: Guliver/Getty Images Šah je s prevlado Carlsena, ki je najboljši že četrto leto zapored, vstopil v novo obdobje. Želi se približati ljudskim množicam. Norveška, zibelka nordijskih športov, ni imela nikoli tako dobrega šahista. Magnus je postavil že toliko mejnikov, da si je prislužil naziv žive legende, čeprav bo v petek, le dva dneva po tem, ko je v Londonu ubranil zadnji naslov svetovnega prvaka, dopolnil komaj 27 let.

Dovolj zgovoren je podatek, da je maja 2014 na svetovni jakostni lestvici Mednarodne šahovske zveze (FIDE) premočno zasedal vodilni položaj s kar 2.882 točkami. S tem je poskrbel za absolutni rekord. Toliko točk ni zbral niti Gari Kasparov, za mnoge najboljši šahist vseh časov. Z Norvežanom se je zelo zbližal in nekaj časa z njim sodeloval kot trener (2009 in 2010) ...

Leta 2013 zasijal v polnem sijaju

Kdo je sploh svetovni prvak v šahu? Sven Magnus Øen Carlsen se je rodil 30. novembra 1990 v Tønsbergu. Ko se je Slovenija pripravljala na začetek državne samostojnosti, je družina Carlsenovih nazdravljala novemu članu. Oče Henrik Albert in mati Sigrun Øen sta kot inženirja menjavala delovna okolja, tako da je mladi Magnus del otroštva preživel tudi na Finskem in v Belgiji.

Naslov svetovnega prvaka v šahu je ubranil že tretjič. Foto: Guliver/Getty Images

Z osmimi leti se je vrnil v domovino, leta 1999 pa se že udeležil prvega šahovskega tekmovanja na Norveškem. Ko je leta 2000 začel sodelovati z najboljšim norveškim velemojstrom Simenom Adgesteinom (njegov brat je pozneje postal Magnusov agent), se je začel njegov skokoviti napredek. Prepoznali so dragulj in ga začeli brusiti. To so storili tako uspešno, da je leta 2013 zasijal v vsem sijaju in postal svetovni prvak! Najboljši ni bil le v šahu, ampak tudi v hitrem in hitropoteznem šahu.

Obul je tudi skakalne smuči

Ko je veliki oboževalec racmana Jake premagal starejšo sestro, je vedel, da je na pravi poti. Foto: Guliver/Getty Images Njegov talent, ki ga je na šahovskih poljih kazal že rosno mlad, ni bil naključen. Da ima fotografski spomin in si lahko zapomni marsikaj, kar bi njegovim vrstnikom povzročalo težave, je dokazoval že zelo mlad. Pri dveh letih je že znal pravilno razvrstiti skupaj sestavljanko, razdeljeno na 50 delov. Pri štirih je brez težav sestavil zapletene komplete iz legokock, primerne za otroke, stare od 10 do 14 let, pri petih je znal našteti vse zemljepisne podatke o državah na svetu, vključno z zastavami in glavnimi mesti.

Ljubezen do šaha je razvil pozneje. Oče ga je šahovskih pravil naučil, ko je bil star pet let. Na začetku ni pokazal veliko zanimanja, nato pa je iz njega privrela na dan strast do belih in črnih figur. Sploh po zgodovinski zmagi, ko je prvič ukanil starejšo sestro in ji dokazal, česa je zmožen. Šah je preučeval in ga igral sam proti sebi po več ur na dan. Prebiranje šahovske literature je poleg stripov - oboževal je zlasti Disneyjevega junaka racmana Jako - postalo vsakodnevna stalnica. Veliko časa je posvečal tudi drugim športom.

Za letošnji vrhunec se je pripravljal tudi na smučeh:

Final preparations for London! pic.twitter.com/EXD2iCTshR — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 5, 2018

Do desetega leta je treniral smučarske skoke. Njegova rekordna dolžina ostaja 21 metrov. Rad je igral tudi nogomet, kot večina Norvežanov pa je z veseljem odkrival tudi lepote alpskega smučanja.

Ko je prvič osvojil veliki turnir, ga je premagal le Slovenec

Da je pravi šahovski genij, čudežni deček, je dokazal že na prvih večjih turnirjih. Ko je bil star 13 let in 148 dni, si je že prislužil naziv velemojstra. V zgodovini šahovske igre sta bila le dva mlajša primera. Najmlajši vseh časov je bil njegov izzivalec v predzadnjem finalu (2016), Rus Sergej Karjakin. Od Norvežana je bil hitrejši (mlajši) za leto dni, tako da je postal velemojster pri rosnih 12 letih in sedmih mesecih.

Norveški genij je leta 2004, ko je zablestel na turnirju na Nizozemskem, ostal praznih rok le proti slovenskemu šahistu! Foto: Guliver/Getty Images

Magnus je prvo večjo zmago na turnirjih dosegel leta 2004 na Nizozemskem. V Wijk aan Zeeju je v 13 nastopih zbral 10,5 točke. Izgubil je le enkrat. Nadarjenega 13-letnika, na katerega so opozarjali v šahovskih krogih, je premagal le Duško Pavasović. Splitčan s slovenskim državljanstvom je edini premagal nadobudnega Skandinavca.

Raje intuicija kot analiza

Najraje nastopa v kavbojkah. Foto: Guliver/Getty Images Začelo se je obdobje velikih zmag in dokazovanj na mednarodnih turnirjih. Še istega leta je na Islandiji v nepozabnem dvoboju remiziral s takratnim prvim igralcem sveta Kasparovom. Nasmihala se mu je celo zmaga, ki bi močno odmevala, a se je legendarni šahist, rojen v Azerbajdžanu, izvlekel iz težav in ostal neporažen.

Z 19 leti se je Norvežan prebil na vrh svetovne jakostne lestvice. Kakšna je bila skrivnost njegovega uspeha? Intuicija ga je le redko pustila na cedilu. "Analiza lahko postreže z bolj natančnimi podatki od intuicije, a zahteva veliko dela. Po navadi raje prisluhnem svoji intuiciji," je pojasnil, kako se odloča za poteze. Prepričan je, da se je do tega orožja dokopal v mladosti, ko je raziskoval šahovnico in igral dvoboje sam s sabo. "Takrat sem se veliko naučil."

Leta 2013 je v Čenaju pokvaril načrte branilcu svetovnega naslova Visvanatahanu Anandu. Indijca je pred njegovim občinstvom nadigral s 6,5 proti 3,5. Tisto leto ga je revija Time uvrstila med sto najvplivnejših ljudi na svetu.

Nima se za mladega

"Carlsen je kombinacija Karpova in Fischerja. Skriva se za dobro postavljenimi figurami, nato pa zagrabi tekmeca kot buldog in ga ne izpusti več iz ust," ga je pred leti pohvalil Kasparov. Verjame, da bo Carlsen popeljal šah v novo dimenzijo s svetlo prihodnostjo.

Družil se je tudi z nogometaši madridskega Reala. Tako se je rokoval z nekdanjim španskim zvezdnikom, danes že upokojenim Xabijem Alonsom. Foto: Guliver/Getty Images

V petek bo dopolnil šele 27 let. "Nimam se za mladega šahista. Na najboljših turnirjih igram deset let. Če bi tako dolgo igral v drugem športu, bi spadal že med veterane," se poskuša Norvežan otresti oznak, da je mlad. Tako pravi prvak, posebnež med šahisti, ki izstopa po marsičem. Peti svetovni naslov v šahu bo branil leta 2020, do takrat pa bo ostalo zapisano, da ostaja prvi mož svetovnega šaha nasmejani Skandinavec.

Vsi dozdajšnji svetovni prvaki v šahu:

Absolutni svetovni prvaki:

Šahist Država Kdaj je bil najboljši? Wilhelm Steinitz Avstro-Ogrska/ZDA 1886-1894 Emanuel Lasker Nemčija 1894-1921 Jose Raul Capablanca Kuba 1921-1927 Aleksandr Aljehin Francija/Sovjetska zveza 1927-1935, 1937-1946 Max Euwe Nizozemska 1935-1937 Mihail Botvinik Sovjetska zveza 1948-1957, 1958-1960, 1961-1963 Vasilij Smislov Sovjetska zveza 1957-1958 Mihail Talj Sovjetska zveza 1960-1961 Tigran Petrosjan Sovjetska zveza 1963-1969 Boris Spaski Sovjetska zveza 1969 -1972 Bobby Fischer ZDA 1972-1975 Anatolij Karpov Sovjetska zveza 1975-1985 Gari Kasparov Sovjetska zveza 1985-1993 Vladimir Kramnik Sovjetska zveza 2006-2007 Viswanathan Anand Indija 2007-2013 Magnus Carlsen Norveška 2013-2018

Svetovni prvaki FIDE (od 1993 do 2006):

Šahist Država Kdaj je bil najboljši? Anatolij Karpov Rusija 1993-1999 Aleksandr Halifman Rusija 1999-2000 Viswanathan Anand Indija 2000-2002 Ruslan Ponomarjov Ukrajina 2002-2004 Rustam Kasimdžanov Uzbekistan 2004-2005 Veselin Topalov Bolgarija 2005-2006

Svetovna prvaka združenja PCA (od 1993 do 2006):