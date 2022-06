Kakšno desko za sup izbrati, da bo veslanje pravi užitek?

Počitnice so vedno dobra priložnost za različne vrste rekreacije, za sproščanje v naravi in druženje ob telesni aktivnosti. Med bolj priljubljenimi športnimi dejavnostmi, ki poleti navdušujejo odrasle in otroke, je tudi supanje, ki s posebno desko omogoča gladko drsenje po vodi in odkrivanje najbolj skritih kotičkov obale.

Deske Starboard Touring so ene najbolj prodajanih desk za supanje na svetu.

Od vseh pripomočkov, ki jih boste vzeli s seboj na dopust, bo sup gotovo najbolj priljubljen in iskan kos športne opreme. Z njim se bodo zabavali otroci, odraslim pa bo ponudil nekaj mirnih trenutkov v naravnem okolju.

Preden se odločite za pravi sup, razmislite, za kakšne namene ga boste uporabljali in koliko oseb se bo naenkrat z njim prevažalo. Izberite najboljši sup za svoje potrebe. Če ste občasni rekreativni veslač, potem gotovo ne potrebujete supa vrhunske izdelave, ki je praviloma tudi dražji.

Pred nakupom pravega supa se posvetujte z izkušenim prodajalcem, ki vam bo povedal, da ni vsak sup za vsakogar.

Ugodna cena slovenskih supov srednjega razreda

Wasup je slovenska znamka napihljivih supov, ki jih izdelujejo v Sharkovi tovarni s Sharkovo tehnologijo.

Čeprav kupujete sup za zabavo na morju, razmislite, zakaj ne bi kupili cenovno ugodnega, vendar boljšega, ki vam omogoča, da z njim lahko preveslate daljše razdalje?

Njihova deska Wasup Lite je primerna za veslače s težo do 80 kilogramov, v kompletu pa poleg nahrbtnika, dvosmerne tlačilke z manometrom in varnostne vrvice prejmete še veslo za kajak in sedež.

Za tiste, ki imajo kakšen kilogram več, pa so primernejše deske Wasup, ki imajo dvoslojno tehnologijo fusion in močnejši material.





Največja izbira desk za supanje v Ljubljani je na voljo v razstavnem salonu Wasup na Verovškovi 60 v Ljubljani. Preverite slovensko znamko napihljivih supov Wasup , ki se s kakovostjo uvrščajo v srednji razred, s ceno pa se približujejo nizkocenovnikom.

Najboljši supi za vso družino

Shark supi so ena izmed najboljših izbir za družine. Ponujajo dobro kakovost po dostopni ceni.

Če bi morali izbrati najboljši družinski rekvizit na morju, bi bil sup visoko na lestvici. Ker pa se supi med seboj razlikujejo po velikosti, obliki, nosilnosti in so primerni za različno težke veslače, je izbira pravega družinskega supa, ki ga bodo lahko uporabljali tako otroci kot odrasli, nekoliko bolj zapletena.

Pri izbiri supa za vso družino ne morete zgrešiti s potovalnimi oziroma touring deskami, ki so sicer nekoliko ožje in manj stabilne, vendar so tudi večje in hitrejše, kar pri supanju z več ljudmi na deski pride še kako prav.

Med najbolj priljubljenimi družinskmi deskami so Shark supi, ki jih odlikuje odlična izdelava, poleg napihljivega supa pa prejmete še karbonsko veslo, ki je lažje od aluminijastega, torbo za prenašanje na koleščkih, pumpo, varnostno vrvico in tudi torbico za telefon.

Če boste na supu redno prevažali otroka, drugo odraslo osebo in mogoče tudi psa, preverite ponudbo večje potovalne deske Shark sup , ki jo lahko uporablja tudi štiričlanska družina.

S supom tudi do najbolj skritih kotičkov ob morju

Nekateri sup uporabljajo za zabavo, drugi za rekreacijo, tretji pa za odkrivanje skritih kotičkov in iskanje samotnih plaž.

Velikokrat so to že nekoliko izkušeni suparji, ki so za svoj košček peska pod soncem pripravljeni zaveslati zunaj zaliva in prepotovati nekoliko daljše razdalje. Za to potrebujejo kakovosten potovalni sup, ki je stabilen, hiter in ima prostor za prtljago.

Lahki in trpežni premium supi za daljše razdalje

Med najboljše in najbolj inovativne znamke v svetu supanja zagotovo spada znamka Starboard. So pionirji na številnih področjih izdelave napihljivih supov. Njihova posebnost je toplotno varjenje robov, kar pomeni, da so posamezni deli supa spojeni mehansko in se ne morejo odlepiti ali odstopiti.

Slovijo tudi po posebnem načinu tkanja nitk v notranjosti supa, zaradi česar so trdnejši, vendar lažji. Starboard pa ne slovi samo po razvoju najnovejše tehnologije, priznanjih in številnih lovorikah v tekmovalnem supanju, temveč tudi po svojem okoljskem in trajnostnem programu.

Supi, prijazni do denarnice

Čeprav supi Starboard spadajo v višji cenovni razred, pa je serija Starboard Zen najbolj prijazna do denarnice. Pri tem poleg supa, torbe, tlačilke, varnostne vrvice in seta za popravilo prejmete tudi veslo, kar pri supih višjecenovnih ponudnikov ni pogosto.

Najbolj priljubljeni supi na svetu

Tisti, ki iščete desko za rekreacijo in izlete, boste navdušeni nad najbolj priljubljeni deskami na svetu Starboard Touring. Če radi izstopate in želite biti opazni tudi na supu, pa pobrskajte po umetniški liniji Starboard Tikhine, ki jo je poslikala znana suparka in umetnica.

Aluminijasto ali karbonsko veslo? Od teže in oblike vesla je odvisno, kakšna bo vaša izkušnja supanja, predvsem kako hitri boste in kako hitro se boste utrudili. Za dobro izkušnjo s supom sta pomembni kakovost in oblika supa, ne smete pa zanemariti niti druge opreme, ki jo potrebujete. Prva je zagotovo veslo, ki si ga lahko predstavljate kot motor. Čeprav se sliši privlačno, ko v diskontu za ugodno ceno poleg supa prejmete še veslo, pa so tovrstna aluminijasta vesla težka, kar se zelo pozna pri daljšem veslanju. Če je supanje vaša priljubljena oblika rekreacije, sprostitve ali odkrivanja sveta, izberite karbonska vesla ali vesla iz steklenih oziroma mešanih vlaken. Aluminijasta vesla so težja in so primerna za začetnike, ki sup uporabljajo bolj za zabavo in na kratke razdalje. Prav zato, ker veslo izbirate glede na svoje potrebe, ga znamke višjecenovnih razredov prodajajo ločeno.

Izposoja supa za nekajdnevni izlet že za šest evrov na dan

Če še vedno ne veste, kateri sup izbrati, je najbolje, da ga preizkusite v živo. Možnost testiranja je tudi eden izmed znakov, da sup kupujete pri preverjenem trgovcu.

Specializirana trgovina z opremo za supanje Wasup vam ponuja možnost testiranja supov znamk Starboard, Wasup in Shark vsak ponedeljek na Trbojskem jezeru v Sup centru Trboje.

Seveda pa si lahko sup za dopust na morju ali pobeg med koncem tedna tudi izposodite. Morda je ta možnost celo boljša kot nakup slabega supa, saj ga najamete le za čas, ko ga res potrebujete, obenem pa izberete sup boljše kakovosti in z najnovejšo tehnologijo.