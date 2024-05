Andreja Leški se bo borila za odličje na SP

Judoistka Andreja Leški se bo na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju v večernem programu v kategoriji do 63 kilogramov borila za bronasto kolajno. Njena tekmica bo olimpijska prvakinja Francozinja Clarisse Agbegnenou. Dopoldan je v kategoriji do 81 kilogramov premierno na SP nastopil tudi Nace Herkovič ter dosegel zmago in poraz.

Leškijeva je konec aprila v Zagrebu v kategoriji do 63 kilogramov osvojila bron na evropskem prvenstvu, pred tednom pa še srebro na grand slamu v Kazahstanu in potrdila dobro formo. V Abu Dabiju, kjer je pred leti že osvojila kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu, je po prostem prvem krogu najprej premagala Gruzijko Eter Askilašvili. Prvi vazari si je priborila v manj kot 30 sekundah, drugega slabo minuto kasneje.

Španko Cristino Cabano Perez je varovanka Luke Kuralta premagala že petkrat, nazadnje lani na evropskem prvenstvu v Franciji. Tudi tokrat je bila Španka brez možnosti in po dobrih dveh minutah je z atraktivno koši gurumo Leškijeva končala dvoboj.

Ko je v četrtfinalu padla še Laura Fazliu s Kosova, so bila vrata do kolajne na stežaj odprta. Bežigrajčanka je bila v dvoboju s Fazliujevo vseskozi korak hitrejša, tik pred koncem dvoboja pa ji je uspel met za oceno.

Slovenka, ki je na lanskem SP osvojila srebro, se je v polfinalu nato pomerila s Poljakinjo Angeliko Szymansko, ki je Slovenko ugnala že lani v Budimpešti. Tokrat je imela rahlo pobudo Slovenka, tekmica pa je minuto in 52 sekund pred koncem briljantno izkoristila nepazljivost Slovenke ter se z vzvodom nepričakovano uvrstila v finale.

Herkovič: Vem, da nisem bil dovolj aktiven in da moram napake popraviti

Nace Herkovič se je prejšnji konec tedna z dvema zmagama na grand slamu v Astani prebil med najboljših sto judoistov na svetu v svoji kategoriji in po premieri na EP v Zagrebu dobil še prvo priložnost na SP. Prvi tekmec 21-letnega Slovenjgradčana je bil Grk Teodoros Demurcidis, ki je bil v uvodu videti samozavestnejši, po nekaj napadih pa je koroški judoist vzpostavil ravnotežje. Odločitev o zmagovalcu je padla dobro minuto in pol pred koncem, ko se je Grk v prvem poskusu še spretno izvil in preprečil vzvod, v nadaljevanju akcije in drugem poskusu pa je v znak predaje z roko hitro potrepljal Herkoviča.

Nace Herkovič je dosegel zmago in poraz. Foto: Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Povsem drugi format tekmeca je bil 23-letni Brazilec Guilherme Schimidt, ki je kljub mladosti na zadnjih petih vseameriških prvenstvih osvojil štiri zlate in eno srebrno odličje. A kot kaže, je bil Herkovičev način borbe za tekmeca nekakšen trn v peti. Brazilec je sicer zmagal sekundo pred koncem po treh opominih za slovenskega borca, med borbo pa ni izvedel res nevarne akcije.

"Imel sem napadalni gard, ampak ko sem prišel v položaj, nisem naredil tako, kot bi moral. Proti izkušenemu Brazilcu so se nato nabirale kazni. Seveda bom moral še pogledati dvoboj, a vem, da nisem bil dovolj aktiven in da moram napake popraviti," je po porazu povedal 21-letni študent trenerstva v Mariboru, ki je šele pred pol leta zamenjal kategorijo do 73 kilogramov za višjo do 81 kilogramov.

Kot pravi, nenehnega hujšanja ni zdržal, zdaj ima v višji kategoriji priložnost, da celo poveča mišično maso. "Po hujšanju se nisem počutil dobro ne pred tekmo ne po njej. Zdaj moram pridobiti še nekaj mišic," je razložil tekmovalec, ki dolgoročno meri na olimpijski nastop v Los Angelesu.

"Veselim se te poti. Že z letošnjo sezono sem zelo zadovoljen, zdaj bom delal na tem, da bom pokazal še precej več. S trenerjem Ruslanom Jankovskim sva si začrtala cilje, tudi nastop na SP in EP. Verjameva drug v drugega in mislim, da skupaj lahko veliko doseževa, seveda pa bom moral delati na moči, kondiciji in tehniki."